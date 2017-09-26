Авиакомпанию «ВИМ-Авиа» заподозрили в хищении средств пассажиров
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», которых подозревают в хищении денег пассажиров. Дело было возбуждено в рамках проверки по факту массовых задержек рейсов авиакомпании
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников авиакомпании «ВИМ-Авиа», которых подозревают в хищении денег пассажиров. Дело было возбуждено в рамках проверки по факту массовых задержек рейсов авиакомпании.
«У должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере», - говорится в заявлении Следственного комитета. Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, должностные лица «ВИМ-Авиа», заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, а также не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы. Таким образом сотрудники получили путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей.
В рамках расследования дела следователи допросили генерального директора «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев.
Напомним, ранее стало известно, что у «ВИМ-Авиа» закончились деньги на оплату авиационного топлива и обслуживание в аэропортах. Московский аэропорт «Домодедово» отказался обслуживать компанию в долг, что привело к задержкам рейсов.
Генпрокуратура в свою очередь обвинила Росавиацию в бездействии в ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», что может привести к новым нарушениям прав пассажиров. В надзорном ведомстве напомнили, что в начале лета авиакомпания допустила массовые задержки рейсов, а в сентябре ситуация повторилась.