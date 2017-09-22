Поезд следует без остановок
Оставаясь изрядной расходной статьей госбюджета, российские железнодорожные перевозчики зарабатывают и на «побочных эффектах» своей деятельности
Миллиард с государства, полтинник – с пенсионера
Жалобы на Российские железные дороги и Центральную Пригородную Пассажирскую Компанию в Антимонопольную службу попадают часто. Поводов для жалоб вагон и тележка. Только не всегда они находят отклик в сердцах курирующих органов.
Вот, допустим, из решения ФАС по делу № 1 10/145-10 мы наблюдаем, что несколько граждан подали жалобу на то, что с них взимают сбор в размере 50 руб. за оказание услуг по оформлению проездных документов (билетов) непосредственно в вагонах пригородных пассажирских электропоездов, которым заведует ЦППК. Отсюда же видим, что с других граждан на других электропоездах, но уже под «управлением» РЖД, за то же самое с них требуют 24 рубля дополнительно.
Что такое 24 и 50 рублей в наше время, скажете вы? А вот поживите при зарплате тысяч в 20-25, на которые еще нужно кормить семью, да поездите каждый день на работу и обратно. И пооплачивайте полтинник туда и обратно пять раз в неделю.
Тем не менее, проведя скурпулезную работу, в тот раз ФАС никаких нарушений в действиях РЖД и ЦППК не выявило.
Надо думать, что такое решение антимонопольщиков продиктовано тем, что и у РЖД и у ЦППК все подстраховано на такие случаи, все документы в порядке, а вся эта дополнительная «одбираловка» легализована с подачи руководства.
Правда, иногда ФАС пытается перевозчиков учить уму-разуму, когда находит, что цена билета на перевозку пассажира завышается необоснованно. И даже штрафует – к примеру, на сто тысяч рублей. Но чаще гражданам дают отворот-поворот.
Но интересно другое. К примеру, РЖД пытается отсудить у государства 1,7 млрд рублей в качестве компенсации за льготные перевозки граждан. В РЖД утверждают, что "наездили" таким образом еще в 2010 году на 5,4 млрд рублей, однако из бюджета на эти цели компания получила только 4 млрд рублей.
А пока РЖД старается, как поговаривают критики, "вытянуть" из бюджета побольше денег, государство и без того вливает в перевозчика миллиарды рублей. Только в текущем году государство внесет в уставный капитал компании 13,2 млрд. Всего же в период с 2017 по 2019 годы госкомпания может получить из бюджета 104 млрд рублей.
То есть, ловись рыбка большая и маленькая? Там с государства за льготный проезд граждан, а здесь с граждан по полтинничку чтоб жизнь медом не казалась? А ведь, когда в 2015 году господин Белозеров возглавил "Российские железные дороги", он делал громкие заявления о планах по выходу на безубыточный уровень. И даже хвалился прибылью за 2016 год, которая, якобы, выросла в 20 раз в сравнении с годом предыдущим, и дошла до 6,5 миллиардов рублей. Однако, по другим данным, прибыль выросла лишь на четверть.
Да и само хвастовство Белозерова на тему прибыли выглядит странным на фоне 47,4 млрд рублей, полученных компанией из бюджета в прошлом году. Выходит, РЖД в чистом виде дотационная контора с одной лишь статьей – расходной.
Однако, руководство РЖД решило, что негоже все время быть на «подсосе» у государства – надо самим зарабатывать. И давай трясти пассажиров на предмет доплат и прочего. Опоздал взять билет в кассе – гони полтинник, нет на твоей станции кассы – возьми билет в вагоне плюс… еще рубля так двадцать четыре.
Хотя, возможно, господин Белозеров хвалился заоблачными прибылями своей компании затем, чтобы его собственные доходы не казались обществу чем-то из ряда вон? 86,2 миллиона задекларированных рублей в 2015-м, 172,9 миллиона в прошлом. Интересно за счет чего или кого растет благосостояние главного железнодорожника!? Едва ли глава РЖД, зарабатывающий за один рабочий день около семисот тысяч рублей, поймет тех маленьких людей, которые жалуются на то, что их обирают в электропоездах, требуя лишние 50 рублей за оформление билета…
Кстати, оригинально так, но РЖД опережает время, а вернее, инфляцию – уже в этом году тарифы на услуги компания повысила в среднем на 6%. А инфляция в стране сохраняется на уровне 4%.
«Перевозчики-договорщики»
Выборностью при раздаче государственных контрактов ни РЖД, ни ЦППК от большинства других госструктур ничем принципиально не отличаются. РЖД еще при Якунине уличали в том, что самые лакомые кусочки достаются «своим», что железнодорожные чиновники и аффилированные с ними фирмы богатеют, а коррупционная составляющая оплачивается пассажирами в постоянно растущих тарифах.
При этом тогдашний глава РЖД Владимир Якунин постоянно сетовал на то, что государство не дает его компании "поднять цены, как следует", недостаточно субсидирует железные дороги и его компания еле-еле сводит концы с концами из-за убыточности чуть ли не половины ее подразделений.
Что изменилось при Белозерове за два году управления? Ни-че-го! Те же неэффективные траты, те же старые проблемы с устаревшим транспортом, те же нарушения, те же аварии и несчастные случаи на «железке», те же вечно откладывающиеся реформы. Разве что премии «комсостава» стали еще больше, чем при Якунине. Ну и про себя любимого не забывает…
Но больше всего при вечных жалобах на нехватку средств со стороны руководства РЖД поражает расточительность компании на закупках. Средний размер скидки на торгах – около 1,8%, наименьший показатель среди крупнейших госкорпораций. Мнение специалистов – низкая эффективность тендеров может являться ничем иным, как следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью». По-другому это называется одним емким словом – коррупция.
Те же «интересы» правят бал и в госзакупках ЦППК. В том году екатеринбургское ООО «САВИТУР-Аудит» подавало жалобу в ФАС на действия ЦППК при торгах на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Центральная ППК» за 2016 год, посчитав, что их заявка была преднамеренно занижена, а значит, по сути, была украдена победа в конкурсе.
Уже в этом году ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ» подавал жалобу в ФАС на ЦППК за проигранный конкурс, который выиграла компания с явно завышенным предложением. Какие уж тут скидки при торгах?
Конкурс проходил в электронной форме на право заключения договора выполнения работ по модернизации системы продаж ОАО «Центральная ППК» на Казанском, Ярославском, Курском, Горьковском, Белорусском, Рижском и Савеловском направлениях Московской железной дороги.
Заявку «Микротеха» на участие отклонили под надуманным предлогом, хотя все подтверждающие документы у фирмы были. В ООО считают, что их попросту не допустили к торгам, чтобы госзаказ получили «нужные люди» из ООО «Транстехсвязь». А участвуй они в торгах и будь они честными, их победа была бы делом решенным. «Нужные люди» победили с ценовым предложением в 750 с небольшим миллионов рублей, а «Микротех» предлагал отработать заказ за без малого 696 миллионов. Экономия для компании, а точнее для бюджета 54 миллиона.
Но она показалась руководству ЦППК малоинтересной. 54 миллиона рублей очень правильно можно поделить… частным образом. Правда, не в этот раз. Нарушение было настолько явным, что даже иногда «подслеповатое» ФАС итоги торгов отменило. Хотя, сколько их таких, не отмененных и вообще прошедших незаметно для посторонних глаз? Зато теперь понятно, откуда в том числе, берутся и завышенные цены на билеты и дополнительные сборы. Как компенсация себе любимым за завышенные госзаказы. И если бы Хромов заполнял декларацию как министр, мы бы, скорее всего, увидели, какими скоростями растет его благосостояние…
Свояк свояка видит издалека
Когда Белозеров пришел в РЖД, наряду с другими лозунгами в его программах была и борьба с коррупцией. Однако, спустя два года выясняется, что «новая метла» ничего выметать не стала. Старая гвардия, которую собрал под свои знамена экс-глава РЖД Владимир Якунин, из компании так никуда не делась. Разве что за исключением начальника департамента управления имуществом Павла Потопова после проявления к нему интереса со стороны Генпрокуратуры, да одного из старожилов Салмана Бабаева, с почестями отправленного на пенсию.
А ведь впору было не благодарить господина Бабаева за "многолетнюю серьезную и продуктивную работу", а, как минимум, инициировать проверку его деятельности. Например, когда в прошлом году АФК «Система» продавала 50% железнодорожного оператора «СГ-Транс», выяснилось, что собственник второго пакета - контора под названием «Вектор Рейл». Это юрлицо на рынке связывают с сыновьями Салмана Бабаева - Тимуром и Русланом и с бывшим гендиректором «СГ-Транс» Александром Тайчером, который сегодня успешно получает зарплату как глава и предправления "дочки" РЖД – «Федеральной грузовой компании».
Получается, пока папа еще не вышел на пенсию, в собственности сыновей оказалась часть компании, обслуживающей РЖД. Возможно, это могло быть платой за выход пенсию – я уступаю дорогу молодым, а вы мне и сыновьям кусок пожирней.
Зато никуда не делся другой скандальный старожил Петр Кацыв, которого не раз подозревали в разных, ну, скажем так, «частных» прибыльных делах на грани закона. Да и аффилированный с папой Денис Кацыв едва выкрутился в американском суде – возможно, тоже не без помощи старшего Кацыва.
В общем, практически весь костяк РЖД по-прежнему на плаву, поклевывая прибыль – где для компании, где для себя любимых. Не гнушаясь ничем – ни миллиардами из бюджета, ни полтинниками с работяг и пенсионеров.
Так же неплохо себя чувствует и руководство ЦППК во главе с Михаилом Хромовым, строгающими прибыль любой ценой – и поплевывая на многочисленные несчастные случаи на железной дороге и реальную опасность, которую полуаварийные электрички представляют для пассажиров.
Для обычных россиян все, что относится к РЖД и ЦППК долгие годы остается неизменным. Цены на билеты по-прежнему недешевы и нет уверенности в том, что завтра они не подорожают в очередной раз. Расписание электричек все так же далеко от действительности, как и прогноз погоды от синоптиков – потому люди и приходят на станцию за полчаса до прихода электропоезда. И хорошо, если в редкую стежку электричка пришла приличная – а в большинстве своем все те же раздолбанные, грязные и дурно пахнущие вагоны, которые, дай бог, не развалятся прямо на ходу.
В общем, если перефразировать известную поговорку, про наших основных ж/д-перевозчиков можно сказать так: «Пока паны за прибыль дерутся, у пассажиров чубы трещат». И никому до этого нет дела. Имеются в виду те, кто год из года засыпает «панов» бюджетными миллиардами, чтобы «золотой» поезд работал без остановок. Иногда в прямом смысле слова – когда в вокзальном расписании стоит электричка со всеми остановками, а уже по пути машинист объявляет совсем другой ход событий.
Но это так – мелкая деталь к одной большой проблеме. И эта проблема – руководство компаний-перевозчиков, которое так и не поняло (или не захотело понять), что во всей цепочке их работы самое главное «звено» – это пассажир. Без него кому они нужны?