«Прости нас, Герман Греф – мы выжили»
Глава Сбербанка назвал российских «малых» предпринимателей потенциальными преступниками, которые создают бизнес лишь для того, чтобы «незаконно получить» и «незаконно отмыть»
Кому верить – Путину или Грефу?
Уже не первый год президент страны Владимир Путин прилюдно выражает заботу о малом предпринимательстве. «Нужен значительный рост доли малого и среднего бизнеса в экономике, убежден глава государства».
По его словам, предприниматель не должен жить в постоянном ожидании, что к нему нагрянут с очередной проверкой, «не должен бояться, что любые его действия можно будет легко подвести под какую-то статью или под штраф». И постоянно сетует глава государства на то, что малый бизнес развивается слишком медленно.
И вот вроде как – первое лицо говорит, что «Государство в нынешних весьма непростых условиях делает ставку на малое и среднее предпринимательство, во всех развитых экономиках это одна из ключевых основ. В России же только 6% жителей имеют свой бизнес. И его надо увеличивать».
Да что далеко ходить – в августе Путин подписал поручения по сокращению административной нагрузки на бизнес, предположительно на 30%.
Выходит, скоро малый бизнес России ждет расцвет, всевозможные поблажки – от него отстанут, наконец, многочисленные проверяющие и курирующие, крышаватели и прочие лица, имеющие полномочие «казнить или миловать». Ведь фразы Путина у нас всегда и всеми воспринимаются, как руководство к действию.
Всеми – да не всеми. На недавней дискуссии в рамках Восточного экономического форума «Легкий старт! Развитие малого предпринимательства» глава Сбербанка Герман Греф фактически поставил малый бизнес вне закона, назвав его фабрикой по отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
Видимо, внедрение в банке так называемого «искусственного интеллекта» должно было сыграть роль ловушки для «обнальщиков» и «отмывщиков» – однако, попадают в нее все коммерсанты, которых новая программа заподозрила в нехороших делах.
Греф рассказал, что банк часто получает жалобы от предпринимателей, попавших в черный список «интеллекта», посоветовав тщательней следить за своими операциями. Но, надо понимать, от подозрений «интеллекта» никто не застрахован. Снял предприниматель со счета наличку на реальные хознужды раз, снял два – попал в черный список. Открыл «обнальщик» фирму-однодневку – снял наличку раз, снял два – попал туда же. Только первому еще дальше работать, а второму фирма по большому счету больше уже и не нужна.
Так что, правильно говорил бизнес-омбудсмен Борис Титов о том, что несмотря на все обещания райской жизни государство по-прежнему не доверяет предпринимателям и пытается ловить «потенциальных жуликов» под лозунгом «если вы не в тюрьме, это не ваша заслуга, а наша недоработка».
Так ли преступен малый бизнес?
Институт проблем правоприменения проанализировал данные по уголовному преследованию бизнесменов за 2013–2016 годы. По мнению экспертов, общая статистика не отражает реальной картины давления на бизнес. Получается, что в реальности количество предпринимателей, которых обвиняют по экономическим статьям, «значительно ниже, чем часто озвучивается в публичных дискуссиях».
Статистика правоохранительных и судебных органов скорее иллюстрирует активность и характер работы правоохранителей. По словам экспертов, цифры о расследованных преступлениях не отражают реального количества обвиняемых предпринимателей, которых из 35 тысяч проходивших по экономическим преступлениям в прошлом году реально было лишь 5-6 тысяч.
Есть и другие цифры. Еще несколько лет назад среди 800 тысяч российских заключенных было 100 тысяч осужденных за экономические преступления. То есть, каждый восьмой зек – мошенник или что-то в этом роде.
Правда, как говорят специалисты, как минимум, две трети «мошенников» к реальному предпринимательству никакого отношения не имели – максимум, «косили» под «комммерсов». Но статья «Незаконное предпринимательство», хотя и экономическая, но к самим предпринимателям какое имеет отношение? Никакого.
Так же эксперты говорят, что не все «сидящие» коммерсанты – отпетые негодяи и аферисты. Просто малые и средние предприятия не имеют сильной поддержки государственных структур, включая налоговую и правоохранительную, проверить их или надавить при необходимости намного проще, чем большую корпорацию «со связями».
Да и неопределенность многих экономических статей плюс законодательная малограмотность предпринимателей дают заинтересованным лица трактовать законы и уголовные дела как в сторону «посадки», так и в сторону, к примеру, «условки».
Предприниматель Максим, попавшийся на установке «левой 1С-ки», и ставший фигурантом уголовного дела просто «занес» и получил обещанный год условно. А так мог бы сесть. Но правило «конверта» у нас в стране не меняется уже почти век. И меняться не собирается. Разве что «конверт» в отдельных случаях выглядит перечислением на оффшорный счет или, на худой конец, на электронный кошелек.
Но, может быть, прав Греф – и у нас что не предприниматель – то злодей. Ведь последние пять лет и число зарегистрированных преступлений и число заведенных уголовных дел только растет. Причем, последние растут как грибы после дождя.
Если в 2012 преступлений зарегистрировали 235 тысяч, а уголовных дел возбудили 155 тысяч, то в 2016-м едва ли не под каждое преступление заводили дело – 260 и 240 тысяч соответственно. Причем, 36 тысяч из них осудили, из них 7 тысяч – сели.
Однако, эксперты в очередной раз говорят, что не нужно судить о криминальности бизнеса по статистике экономических преступлений. 5-6 тысяч осужденных действительно предпринимателей из 35-38 тысяч всех, кто сидит по экономическим статьям, едва ли позволяет назвать бизнес криминогенным.
Другое дело, что малый бизнес действительно на дне и, как правильно говорит Путин, надо ему помогать. Экономический кризис больше всего как раз и ударил по малому и среднему бизнесу: спрос и реальные доходы населения падают, кредиты подорожали, арендные ставки выросли.
Правительство регулярно рапортует о мерах поддержки малого предпринимательства, однако, его представители в своем большинстве считают, что именно государство стало сегодня главной проблемой для них: вместо того чтобы упростить жизнь предпринимателям, чиновники и силовики стали лишь сильнее «кошмарить» бизнес в ходе кризиса. Безумные санитарные требования, новые сборы и налоги, выдуманные уголовные дела – все это и многое другое может вскоре привести к окончательному уничтожению и так слабо развитого малого предпринимательства.
Да что там чиновники и силовики. Многоуважаемый «Сбербанк» в лице своей главной «боевой единицы» под именем «Сбербанк-Капитал», бессменно руководимой Ашотом Хачатурянцем, при поддержке «массовки» силовиков всех рангов и званий, отбирает у владельцев их бизнес по всем правилам российского рейдерства. Историй, когда выданный «сбером» кредит становился западней для предпринимателей, просто масса. И о многих из них наша газета рассказывала.
Здесь и Сергей Пойманов, который почти сидит за то, что попытался не отдать свое детище «Павлоскгранит», где, кстати, без Юрия Жукова тоже не обошлось. Здесь и прочно севший Александр Степанов – так было легче отнимать его «Энергомаш». Здесь и Виктор Макушкин, успевший спастись за границей сам, но оставивший на растерзание «грефам» многомиллиардную группу «МАИР».
Здесь и Валерий Герюгов, у которого уже почти отобрали знаменитый на всю страну «Архыз», а чтобы не слишком рыпался, завели на него уголовное дело. Здесь и владелец группы «СОК» Юрий Качмазов, лишившийся главноего актива «ИжАвто». И так далее и тому подобное – без конца и края.
Все активы, а так же «слабые звенья» своих заемщиков известны на все сто – так что выбрать из них те, на которых можно заработать на перепродаже, легче легкого. Долги «жертвы» при этом, вполне могут быть «хорошими», - т.е. своевременно обслуживаться и погашаться. Но это мелочь – чтобы превратить «хороший» долг в «плохой», а затем начать процедуру отчуждения активов в счет погашения кредита, банк подключает все виды «артиллерии»: собственные ресурсы, власть имущих, правоохранительные структуры, партнеров своих и партнеров жертвы. Так что, у той, по сути, шансов сохранить бизнес почти нет. Чаще всего в конце таких «артобстрелов» предпринимателей больше интересует как сохранить свободу или, если «совсем без вариантов», успеть сесть на самолет.
Так что, Греф и его команда давно сделали из крупных бизнесменов (чей бизнес им интересен) преступников. А теперь вот еще «малых» предпринимателей объявили потенциальными мошенниками… А ведь такое только скажи – наброситься на «преступников» и разорвать хищники найдутся. Была бы отмашка сверху.
Большие деньги – большой криминал
На оскорбительные слова Грефа в свой адрес малый бизнес уже отреагировал. В ряде российских городов прошли пикеты около отделений Сбербанка, где стояли люди с плакатами «Прости нас, Герман Греф, мы выжили».
А еще участники пикетов справедливо заметили, что после скандалов с обманутыми вкладчиками и банкротством банков у предпринимателей намного больше причин обвинять кредитные организации в криминальной деятельности. «Чья бы корова мычала…», - отметил председатель МПП «ДЕЛО» Сергей Туманов.
И ведь правы люди – эта тема в сравнении с криминальностью малого бизнеса по мелькающим сумма – небо и земля. Например, за 2016 год общий объем ущерба от вывода средств и активов из банков, которым грозит отзыв лицензии ЦБ, достиг исторически рекордной отметки
Всего за год из проблемных банков было похищено 201,6 млрд рублей. Это три четверти всей суммы ущерба, которую правоохранительные органы зафиксировали по уголовным делам в экономической сфере.
Несколько лет назад вывод денег за рубеж оценивался в 450 миллиардов рублей, что составляло на тот момент 2% от доходов федерального и регионального бюджетов страны.
Всего же, по оценкам специалистов, из России в период с 2000 по 2016 год вывезено 550 миллиардов долларов. Для сравнения, выручка от экспорта сырой нефти за 2000-2015 год составила примерно 1,6 триллиона долларов. Отток капитала в размере 550 миллиардов означает, что треть от нефтяной выручки просто ушла из страны обратно. То есть мы продавали нефть со скидкой порядка 30%.
Просто на минутку задумайтесь, что такое 550 миллиардов долларов? Выполнение всех социальных программ и экономических проектов, которые сейчас в силу кризиса и нехватки средств подвисли или вообще исключены из бюджета. Да мы бы вообще забыли, что значит слово «кризис»!
Если бы эти 550 миллиардов просто были вложены в строительство и обновление заводов, в создание рабочих мест и развитие инфраструктуры, мы бы уже получили товаров и услуг на такую же сумму или даже больше. То есть эти деньги вернулись бы в экономику и продолжали работать в ней, увеличивая объем выпускаемых товаров и обеспечивая рост ВВП из года в год.
Почему, спросите вы, такое вообще допустимо? Ответ очевиден – те, кто проводит схемы вывода капитала за рубеж и те, кто на тех или иных местах управляет государством, во многом или, как говорят, «дружат семьями» или вообще… одни и те же лица.
Кстати, если наши исследователи «черных дыр» называют украденной у государства сумму в 550 миллиардов, то по подсчетам известного экономиста Джеймса Генри за последние два десятка лет из России ушло 800 миллиардов американских денег. И вообще, по «заоффшоренности» наша страна давно держит первое место.
«Офшорная аристократия» России давно увела деньги из-под носа Кремля. «Альфа Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, зарегистрирована на компании Гибралтара, Люксембурга, Британских Виргинских островов и Нидерландов. «Базовый элемент» Олега Дерипаски подконтролен фирме с острова Джерси, которая в свою очередь принадлежит фирме с Британских Виргинских островов. Главная компания Виктора Вексельберга «Ренова» зарегистрирована на Багамских островах. А богатейшие человек России Владимир Лисин через офшорную фирму «Флетчер холдинг ЛТД» владеет Новолипецким металлургическим комбинатом.
Структура собственников «Бинбанка» самого богатого российского семейства Гуцериевых, как говорят, размыта офшорными компаниями. У банка нет стратегического партнера, способного оказать банку в случае необходимости финансовую поддержку. И если банк вдруг станет банкротом, от банкиров клиенты получат «дырку от бублика» - во всем придется разбираться государству.
Да и сам Герман Греф был заподозрен в «любви» к зарубежным счетам, когда пару лет назад через своего многопрофильного партнера Юрия Жукова принялся массово скупать уральские заводы, новыми собственниками которых, предположительно, должны были стать кипрские и прочие оффшоры. Как говорится, большим людям не чужды земные грехи.
А раз «грефам» и им подобным можно – не запрещено и остальным. Не потому ли по некоторым оценкам, 90% крупных российских компаний принадлежат оффшорам, которые не платят в нашу казну ни копейки налогов?
Исследования масштабов вывода денег из России в льготные налоговые юрисдикции подтверждают самые мрачные опасения экономистов и политиков. Офшорный капитал отечественных компаний достиг 62 трлн рублей – это сопоставимо с 72% годового ВВП России, втрое больше, чем золотовалютные резервы страны и эквивалентен всей российской экономике середины нулевых.
По некоторым данным в офшорных центрах содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны.
Все эти «богатые россияне» известны. Большинство привольно чувствует себя там, «за бугром», даже находясь в розыске. Андрей Бородин (Банк Москвы) - увел 300 млрд. рублей (136 млрд как похищенные + долги, скорее всего не возвратные).
Георгий Беджамов (Внешпромбанк) – потери в 215 млрд. рублей.
Владельцы банка «Траст» – минус 67,8 млрд. рублей (прямая оценка недостачи в балансе), Партнеры Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев исчезли в неизвестном направлении. По некоторым данным, они скрываются в Англии и в США. ЦБ для покрытия долгов выделил 127 млрд. руб.
Сергей Пугачев (Межпромбанк) – 92 млрд. рублей. Анатолий Мотылев (Российский кредит, АМБ Банк – всего 4 банка) – минус 32 млрд. рублей. Борис Булочник (Мастер-Банк) – минус 17 млрд. рублей. И т.д. и т.п.
Все эти ребята успели вывести деньги до того, как ЦБ лишил их лицензии, оставив государство расхлебывать за ними. Ведь власти только в 2013–2015 годах потратили 3,36 трлн руб., или около 4% ВВП 2015 года, на поддержку и «чистку» банковского сектора. Половина из них ушла на выплаты физлицам-вкладчикам. Остальная сумма – на исполнение обязательств банков (налоги, долги перед ЦБ и другими кредиторами).
А ведь сюда еще можно добавить триллион рублей, который, как сказал еще лет шесть назад Дмитрий Медведев, расхищается в год чиновниками на госзакупках. И эта цифра превышает расходы бюджета на ЖКХ, культуру, СМИ, спорт и охрану окружающей среды вместе взятые.
И если послушать Грефа в том, что «малые» предприниматели – это потенциальные мошенники, кто же тогда олигархи, чьи оффшоры лопаются от миллиардов, уведенных с родины? А кто есть коррумпированные чиновники, «съедающие» треть государственного бюджета?
Мы не будем подбирать слов – пусть скажет Греф. Он умеет сказать. Только скажет ли? Ведь гораздо проще назвать преступниками мелких «лавочников и ремесленников», чем тех, с кем порой связывают какие-то общие дела. Родственные и дружеские связи, финансовые договоренности, личный интерес сторон, баня, наконец… Обычные «совковые радости» больших людей, которые между собой всех договорятся и все правильно поделят. В том числе на тех, кто никогда не виноват и тех, кто виновен «по жизни».