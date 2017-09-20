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20 сентября 08:07

Центробанк назначит в «Бинбанке» временную администрацию

В российском «Бинбанке» в скором времени может быть назначена временная администрация. Соответствующее решение принято в Центробанке, но официально пока о нем не объявлено

Фото: vsnr.ru

В российском «Бинбанке» в скором времени может быть назначена временная администрация. Соответствующее решение принято в Центробанке, но официально пока о нем не объявлено.

После прихода временной администрации «Бинбанк» передадут в Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков, сообщают «Ведомости».

По некоторым данным, топ-менеджеры «Бинбанка» предлагали в качестве варианта спасения банка экстренную продажу активов либо вариант, при котором банк останется формально частным, но фактически будет управляться сотрудниками Центробанка.

Руководитель «Бинбанка» Евгений Давыдович отказался комментировать ситуацию вокруг кредитно-финансовой организации.

Отметим, что в августе «Бинбанк» вместе с «ФК Открытие» упоминался в списке проблемных банков в отчете рейтингового агентства Fitch, а также в скандальном письме управляющей компании «Альфа-Капитал» о финансовых проблемах в ряде крупных банков страны. Спустя несколько дней после публикации письма «Открытие» перешло под контроль ЦБ.

Если данная информация подтвердится, то санация «Бинбанка» станет вторым проектом Фонда консолидации после «ФК Открытие».  Кроме того, помимо «Бинбанка» в Фонд могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал».

Отметим, что на фоне сообщений о проблемах в «Бинбанке» стало известно о сокращении объема средств государственного сектора в данной кредитно-финансовой организации. В августе объем госсредств в «Бинбанке» сократился на 36,5%, или на 12,3 млрд рублей. При этом в «Бинбанке» заявили, что средства госкомпаний «никогда не являлись для банка существенным источником фондирования». Их доля составляет 3% от общего объема клиентских средств.

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