В компании сына генпрокурора Артема Чайки выявили растрату 150 млн рублей
Правоохранительные органы выявили крупную растрату средств в ООО «Нерудная компания “Бердяуш”», совладельцем которой является один из сыновей генпрокурора Юрия Чайки
Правоохранительные органы выявили крупную растрату средств в ООО «Нерудная компания “Бердяуш”», совладельцем которой является один из сыновей генпрокурора Юрия Чайки. Сама компания является крупным поставщиком щебня для «Российских железных дорог».
По данным следствия. у компании было похищено около 150 млн рублей. Фигурантами дела являются трое бывших гендиректоров ООО, среди которых Владимир Гац, который с конца августа находится под стражей по решению Тверского суда. Сам г-н Гац ранее частично признал вину и возместил ущерб.
Дело по факту растраты было возбуждено после обращения руководства НК. Внутренняя проверка в компании Артема Чайки выявила недостачу 150 млн рублей в период с 2012 по 2014 годы. Подозрение в растрате пало на трех бывших гендиректоров ООО: Дмитрия Супруна, Екатерину Красникину и Владимира Гаца, а также их заместителя по экономике Елену Дорожевич. Всем указанным лицам было предъявлено обвинения по статье «Растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере», сообщает «КоммерсантЪ».
Согласно материалам следстви, с 2012 года по 2014 год со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн рублей Деньги переводились на счет несуществующего ныне ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), которое занималось оптовой торговлей металлами и рудами.
По договору между НК «Бердяуш» и РПК, заключенному в феврале 2012 года, последняя обязалась сопровождать вагоны с гравием для РЖД. В случае, если какие-то вагоны по ошибке встраивали в чужие составы, разыскивать их и направлять заказчику. Однако в реальности РПК не предоставляла данные услуги. Из чего следователи сделали вывод, что руководство НК, подписывая счета о переводе денег РПК, делало это незаконно.