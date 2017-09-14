У вас еще есть бизнес? Тогда мы идем к вам…
В первой части материала, посвященного истории рейдерского захвата предприятий, входящих в ГК «Висма», выпускавшей воду «Архыз», мы рассказали о жизни компании до того момента, как она приглянулась АФК «Система». Сегодня мы покажем, какими методами структура Владимира Евтушенкова совместно со «Сбербанком России», чиновниками в Карачаево-Черкесии, «заходила» на прибыльный бизнес Валерия Герюгова и как в этой ситуации повели себя правоохранительные и судебные инстанции в отношении бизнесмена, бизнес которого стал жертвой недружественного поглощения и, по сути, разрушен.
Клиент всегда не прав?
К 2014 году компания Герюгова испытывала достаточно большую, хотя совсем не критичную, рабочую долговую нагрузку. Основным кредитором ГК был «Сбербанк».
«С начала 2000-х годов ГК «Висма» неоднократно обращалась в ПАО «Сбербанк России» для получения кредитных средств на развитие предприятия, увеличения объема и номенклатуры производимой продукции и расширения дилерской сети» (из заявления Валерия Герюгова в Следственный департамент МВД РФ) от 08.06.2017 г.). Кредиты банк охотно давал, а «Висма» их аккуратно обслуживала. К 2012 году компания была должна СБ РФ по всем договорам займа чуть более 1,125 млрд рублей, которые, по инициативе кредитной организации были объединены в единый договор. При этом банк без объяснения причин повысил ставку в 1,5 раза, с 11 до 15% годовых. Это был первый тревожный звонок, который, судя по дальнейшим событиям, в «Висме» просто не услышали. Или не могли предположить, что другая сторона выступит в качестве…рейдера.
Всего к 2014 году размер задолженности компании Герюгова перед «Сбербанком» достиг 1,6 млрд рублей. Понимая тяжесть ситуации, руководство «Висмы» начало переговоры о реструктуризации задолженности. Напомним, что тогда аналогичные переговоры вели многие крупные компании – «Мечел» Игоря Зюзина, «Тракторные заводы» Михаила Болотина, долги которых исчислялись десятками миллиардов рублей. В этом же списке ЧТПЗ, АвтоВАЗ… Все они нашли понимание. С «Висмой» получилось иначе.
Параллельно с переговорами Сбер начинает предпринимать, казалось бы, нелогичные шаги. Банк направляет обращение в третейский суд при АНО «Независимая арбитражная палата» г.Ставрополь с исковыми заявлениями о досрочном взыскании задолженности по кредитным договорам. Начинается судебное разбирательство, переговоры, в свою очередь, продолжаются, причем не безуспешно. Инициатива полностью на стороне «Сбербанка» - в течение 2015 года сотрудники Управления по работе с проблемными задолженностями привлекают две сторонних компании для оценки бизнеса (упоминавшиеся ООО «ФБК» и ООО «Бейкер Тилли русаудит») и добиваются от Герюгова подписания трех меморандумов.
В ноябре 2015 года выходит итоговый меморандум о реструктуризации долга на 7 лет, который Герюгов подписывает лично в присутствии руководителя этого управления Максима Дегтярева. Но тут следует новая волна странностей: несмотря на согласованный и имеющийся меморандум, кредитный комитет «Сбербанка» его даже не рассматривает на своих заседаниях! Герюгов по этому поводу обращается с письмами к Герману Грефу (копии в редакции имеются), но результат один – нулевой. Приходит нехорошая мысль о том, что в Сбере и не собираются помогать бизнесу Герюгова преодолеть последствия кризиса. Скорее, наоборот – делают все, чтобы заставить его отступиться от «Архыза». Апофеоз наступает в апреле 2015 года, когда Сбербанк инициирует процедуру банкротства ГК «Висма», разозлав деловым партнерам ГК более 600 писем с официальным предупреждением о начале процедуры банкротства. Возникает базовый вопрос римского права: cui bono, кому выгодно?
…Если сделать запрос в «Яндексе» по двум словам, «Сбербанк» и «рейдерский», то информация, выпадающая по результатам, будет весьма красноречива. «Главный рейдер» госбанка образца 2011 года Ашот Хачатурянц, дело «Амуркабеля», международный скандал с иском против СБ РФ и лично Германа Грефа с связи с отъемом у законных собственников прибыльного «Павловскгранита» в Воронежской области (об этом рассказывали все, в том числе и наше издание, начиная от МК и «Коммерсанта» и заканчивая Федеральным агентством новостей, передачей Андрея Караулова «Момент истины») – сюжетов масса.
Естественно, что дебиторы «Висмы» перестают платить поставщику воды. «Сразу произошел обвал продаж – партнеры разволновались, что мы уже банкроты, – говорил тогда руководитель юридического департамента ГК «Висма» Андрей Украинский. – А некоторые наши контрагенты, решив сработать на опережение банка, сами подали заявление в суд».
Так кому выгодно?
Как говорится в упомянутом заявлении в Следственный департамент МВД, переговоры «Висмы» со «Сбербанком» были бессмысленны и бесперспективны изначально. Дело в том, что с руководством банка долгое время плотно работал бывший руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Али Узденов - одно из ключевых звеньев в плане рейдерского захвата «Архыза».
В настоящее время г-н Узденов занимает пост вице-президента…АФК «Система». На эту должность он пришел в апреле 2016-го. В «Системе» Узденов не чужой – он много лет работал в ростовском филиале «Башнефти». Кстати, именно Узденов продвинул в Управление «Т» ГУЭБиПК печально известного полковника Дмитрия Захарченко. По информации СМИ, «золотой полковник» начал активно отрабатывать свой карьерный взлет – методом угроз и запугивания он устранял всех претендентов на подрядные контракты с ПАО «Газпром» в пользу ООО «НИПИ НГ «Петон». Эта малоизвестная компания, подконтрольная Али Узденову за последние годы заключил с Газпромом контракты на 100 млрд. рублей.
Придя на должность вице-президента «Башнефти», Узденов развернул бурную деятельность по проектам на юге России. Самое время вернуться к цитате из сообщения ТАСС, которую мы привели в самом начале материала. Вот она полностью: «АФК «Система» планирует расширить инвестиционную деятельность на территории Карачаево-Черкесии, где владеет крупным агрокомбинатом «Южный». Об этом сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства КЧР по итогам встречи руководителя республики Рашида Темрезова с представителями руководства компании Феликсом Евтушенковым и Али Узденовым. «Представители компании заявили о намерении АФК «Система» расширить инвестиционную деятельность на территории КЧР и в другие отрасли экономики. Участники встречи заявили, что компания уже серьезно заинтересована проектом строительства курорта «Архыз»…». К другим участникам встречи мы еще вернемся.
Как говорят, именно Узденову принадлежала идея «отжать» бизнес «Висмы» в пользу «Системы». В качестве союзника был выбран Сбербанк, а инструментом давления стала задолженность компании Герюгова.
Подозрения владельца «Архыза» нашли подтверждение буквально через полгода. «Я обратился к руководителю АФК «Система» Евтушенкову Владимиру Петровичу, но меня перенаправили к его заместителю Мубаракшину Олегу Сайдашовичу, встреча с которым состоялась в октябре 2016», говорится в заявлении Герюгова от 08.06.2017. Тот откровенно заявил, что «Система» заинтересована в этом бизнесе и что к концу 2016 года компания должна перейти к новым хозяевам, т.е. к АФК «Система». Компанией, которая должна была обеспечить реализацию плана, было назначено ООО «Дельта».
Против Герюгова и «Висмы» образовалась серьезная коалиция: АФК «Система» (на острие - Али Узденов плюс партнер в лице ООО «Дельта»), Сбербанк России (имена сотрудников, принимавших участие в схеме, нам известны) и – руководство Карачаево-Черкесии в лице главы республики Рашида Темрезова. Обычно в подобных ситуациях используется термин, предусмотренный статьей 210 УК РФ – «преступное сообщество». Было понятно, что рейдерский захват такого большого бизнеса в небольшой республике невозможен без одобрения и помощи «сверху». По имеющейся информации, на праздновании своего дня рождения Рашид Темрезов прилюдно пообещал фактическому руководителю ООО «Дельта» Леониду Маевскому и Феликсу Евтушенкову оказывать любое содействие в решении вопросов, связанных с получением контроля над ГК «Висма».
Как это делалось
И машина завертелась. 6 октября 2016 года «Сбербанк» переуступает по договору цессии в пользу ООО «Дельта» практически весь долг в размере 1 690 210 012, 85 руб. Поражает дисконт, с которым долг «ушел» компании Маевского – 43%! «Дельта» получила его всего за 968 млн рублей (вспомните 168 млн долларов, которые АФК «Система» была готова выложить ранее – хорошая «экономия» в 1000%, не правда ли?). Совершенно очевидно, что никакой экономической целесообразности в этой схеме не было. Более того, «Сбербанку» был причинен явный ущерб.
Далее, по словам бывших сотрудников ГК «Висма», Узденов, используя свои связи, добился нужных решений в арбитражных судах: судьи выносят решения о процессуальном правопреемстве, а в начале 2017 года вопреки действующим законам и выводам арбитражных управляющих на фирмах ГК вводятся процедуры конкурсного производства. Банкротить «Висму» в точном соответствии с действующим законодательством никто уже не собирался – иначе пришлось бы реализовывать имущество «Висмы» по рыночной стоимости, которая на момент событий превышала 6 000 000 000 рублей, вычитать сумму долга 1 725 755 174, 52 руб., а оставшиеся денежные средства возвращать собственникам ГК «Висма». Цель была проста: захватить работающее предприятие с наименьшими затратами, используя судебные инстанции и процедуру конкурсного производства.
Через Арбитражный суд КЧР рейдерам удается продавить введение процедуры конкурсного производства. При этом конкурсным управляющим назначают человека, действующего в интересах ООО «Дельта». Г-н Маслов И.Н., конкурсный управляющий ЗАО «Висма» (это добыча и производство питьевой воды), отстраняет от управления Валерия Герюгова и передает фактическое управление компанией сотруднику ООО «Дельта» Алексею Барановскому. 26 апреля 2017 года делается последний шаг – на заседании комитета кредиторов, состоявшего всего из 2-х(!) человек, не имевших права голоса, так как они являлись залоговыми кредиторами, его председателем «избирается» г-н Барановский. И принимается решение о продолжении производства на ЗАО «Висма». По сути, было спешно легализовано производство уже в интересах ООО «Дельта», т.е. АФК «Система». По сути, о возможности такого сценария предупреждал в декабре 2016-го управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. «Став основным кредитором, «Дельта» может попытаться контролировать процедуру банкротства при помощи дружественного ей конкурсного управляющего, которого сможет рекомендовать», говорил он.
Интересна схема владения «Дельтой». Компания на равных принадлежит двум структурам, МК «Капитал» и ЮК «Вангвард». Владелец первой – Владислав Леонидович Маевский. Так же зовут сына бизнесмена Леонида Маевского. ЮК «Вангвард» принадлежит кипрской Windrel Holdings Limited, владельцы которой не раскрываются, согласно реестру компаний Кипра. Вывод о том, куда будут уходить (и уже уходят) деньги от добываемой в России воды, на наш взгляд, очевиден…
Итак, захватчики как бы возобновили выпуск воды. Но что происходит на самом деле? Порядка 80% трудового коллектива сокращено, сотни людей в Черкесске остались без работы. По сообщениям оставшихся работников, на производстве не соблюдается ни технология, ни контроль качества продукции (раньше воду проверяли каждые полчаса). И имущество фирмы разворовывается и вывозится. Упал и уровень зарплаты, хотя рейдеры призвали на помощь главу КЧР, обещавшего рабочим светлое будущее. По факту, с захватом «Висмы» Карачаево-Черкессия потеряла десятки миллионов рублей налогов и сотни рабочих мест. А заодно (и уже окончательно) имидж региона, в котором можно вести безопасный бизнес. Но об этом Темрезов явно не думал.
Добить, чтоб не встал?
История захвата и умирания «Архыза» была бы неполна без «оборотней в погонах». Естественно, что в таком деле должны быть и «правильные» судебные решения, и нужные постановления, и своевременные отказы. В деле «Висмы» их более чем достаточно.
Как считают в окружении Валерия Герюгова, именно с подачи членов преступной группы, осуществивших захват бизнеса у законных собственников, против основателя «Висмы» было возбуждено незаконное уголовное преследование. Герюгова явно решают добить.
Сначала в информационном поле разворачивается массированная «черная» pr-кампания. От веерных вбросов на сайтах дистрибьюторов воды, говорящих о том, какой плохой основатель «Висмы», в декабре 2016 года авторы информатаки переходят к другому формату. Действуя по дремучим методикам a la выборы-1997, они выпускают на просторы интернета сделанный на коленке, как говорят пиарщики, «помоечный» сайт, куда вываливают либо полностью надуманный «компромат», либо, по завету доктора Геббельса, полуправду о семье Герюгова, его друзьях. И конечно, о нем самом.
Видимо, заказчики этой кампании сэкономили на пиарщиках – сайт наполняли неровно, в январе, апреле и мае 2017 года. То есть синхронно началу силового давления на бизнесмена. О нем речь пойдет ниже. Качество сообщений невысокое, но тренд очевиден: обвинить Герюгова во всем, в чем можно. Странно, что ему не приписали попытки госпереворота в одной отдельно взятой республике и не связали с финансированием ИГИЛ (запрещена в России) и афганского наркотрафика. Видимо, это еще впереди…
Параллельно начался прессинг руками силовиков.
31 марта 2017 года возбуждается уголовное дело №11701007754000062 аж по 7(!) эпизодам. Герюгову вменяют ч.4 ст.159.1 УК РФ. Очень оперативно, через неделю, его незаконно задерживают и помещают под домашний арест. Тем самым лишая возможности на месте защищать свои интересы, имущество и бизнес. Пресс со стороны правоохранителей нарастает постоянно. В состав следственной группы назначается более 20(!) следователей. 5-6 апреля в Москве, Карачаево-Черкесии и Ростове-на-Дону проходят единовременные обыски на фирмах и квартирах топ-менеджеров «Висмы». В операции участвует не только десяток следаков, но и опергруппы и даже спецназ! 7 апреля 2017 года Валерию Герюгову предъявляют обвинение, «Причем обвинение предъявляют с нарушением сразу двух статей закона - п.4 ч.2 ст.171 и п.1 ч.4 ст.47 УПК РФ», говорит адвокат законного владельца «Висмы», управляющий партнер Адвокатского бюро «Ошеров, Онисковец и партнеры» Михаил Ошеров.
Расшифруем. Ст.171 говорит о том, что в постановлении должны быть указаны описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. А в ст.47 говорится о том, что обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется, и получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого. Не проводилась и доследственная проверка – опять же в нарушение закона в виде статей 144 и 145 УПК РФ.
«Понимаете, - продолжает Ошеров, - Герюгову инкриминируют хищение кредитных средств путем предоставление банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Но хищение - это противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу. Согласно тексту постановления, мой клиент якобы организовал предоставление сотрудникам ПАО Сбербанк России финансово-хозяйственной документации общества, содержащей заведомо ложные и недостоверные сведения. Какие это сведения, какие обстоятельства – об этом в постановлении ничего не сказано!».
Более того, продолжает Ошеров, предоставленная банку финансово-хозяйственная документация общества, необходимая для получения кредита, была объектом детального изучения специалистов банка. «Она была признана достоверной более 10 раз! Это подтверждено внутренней банковской документацией, включая заключение кредитного управления и протокол заседания кредитного комитета», говорит он.
Кроме того, Валерия Герюгова обвиняют в создании условий для невозможности взыскания банком долга. Это утверждение также не соответствует действительности. Стоимость активов, оцененных в 6 млрд рублей, всегда обеспечивали возможность обращения банком взыскания на имущество должника и возможность ГК «Висма» возврата кредитных заемных средств.
Необъяснимых странностей в деле «Висмы» было более чем достаточно. На жалобу, направленную 3 мая 2017 года адвокатами в Генеральную прокуратуру, ответ не получен до сих пор. В связи с чем 23 августа ушло повторное обращение. Только 18 июля 2017 года была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза предметом которой являются хозяйственные операции по счетам ЗАО «Висма», ООО «Висма Люкс», ООО «Торговый дом Висма-Центр». Получается, что следствие 4 месяца(!) не принимало меры для исследования размера и состояния активов ГК «Висма», возможности организации отвечать по своим обязательствам, и не пыталось определить размер возможного ущерба. То есть не делало ничего, чтобы получить основополагающие данные для расследования уголовного дела. Отсюда напрашивается вывод: дело против Герюгова возбудили преждевременно, не имея никакой базы. Проще говоря, по заказу.
8 июня этого года в Следственный департамент МВД России направлено заявление о совершенном в отношении Герюгова В.А. преступлении (на это заявление мы ссылались выше) сотрудниками ООО «Дельта», АФК «Система», ПАО «Сбербанк России», должностными лицами администрации Карачаево-Черкесской Республики, депутатом Государственной Думы, руководством КЧР и иными неустановленными лицами. В ответ – новые нарушения закона со стороны следствия. Старший следователь Артем Ранченков, сделавший, кстати, карьеру на деле Pussy Riot и подозреваемый в причастности к покушению на адвоката Николая Горохова, написал в ответ о том, что это заявление о преступлении будет рассмотрено … в ходе расследования уголовного дела № 11701007754000062, по которому сам Герюгов привлечен в качестве обвиняемого. Данное решение грубо нарушает требования уголовно-процессуального законодательства РФ (ст.ст. 144-145 УПК РФ), а также права Валерия Герюгова и может являться одной из форм сокрытия преступления от учета и регистрации. На данный момент старший следователь по делу сменен и им является Краснова Л. В., которая, уже по сложившейся традиции, продолжает вести следствие с обвинительным уклоном.
Еще одно псевдопреступление, которое вменяют Герюгову, это вывод денежных средств под видом оплаты услуг, а также вывоз готовой продукции ГК «Висма», находящейся в залоге, под видом ее реализации. Первое, по меньшей мере, странно - все платежи ГК «Висма» при осуществлении операционной деятельности контролировались и согласовывались сотрудниками ПАО «Сбербанк России», и не нарушали условий заключенных договоров. Не было и реализации залога.
А теперь, вместо итога, немного цифр. Начиная с марта 2017 года, адвокаты Валерия Герюгова направили 18 жалоб на нарушения со стороны правоохранительных, судебных и надзорных структур. Адресаты – Генпрокуратура, Следственный департамент МВД РФ, Мосгорсуд и Тверской районный суд. В ответ – 18 отказов. Вот фамилии и должности отказавших: заместитель начальника 2 отдела управления по РОПД СД МВД России Щербаков А.В., судьи Тверского районного суда г. Москвы Затомская О.Ю., Криворучко А.В. и Ермакова Е.В., судьи Мосгорсуда Николенко Л.И. и Фисенко Е.В., Иванова Е.А.
Очень странно ведут себя и те, кто должен защищать бизнес. Обращение на имя Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова от 19 апреля(!) до сих пор остается без внятного ответа. Явно по чьей-то просьбе тормозит работу и Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Заключение по переданным в тот же день документам о незаконном преследовании главы «Висмы» также не готово.
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А еще над делом «Висмы» явно висит завеса информационного молчания. Судите сами - 29 августа по настоянию следователя Красновой Л. В. суд продлил домашний арест предпринимателя еще на 3 месяца. И снова перед нами типичные симптомы информационной войны - даже вездесущий портал юридической информации «Право.ру» не сообщил об этом! Да, он выдает 10 ссылок по запросу «Герюгов». Но информации о продлении домашнего ареста нет. Это совсем не важно? Или кто-то приказал тему «закрыть»? Очень на то похоже.
Но вопросы остаются. Почему о деле Герюгова не пишут даже условно независимые СМИ? Почему молчат все уполномоченные и организации по защите бизнеса? Почему молчат профильные объединения пищевой промышленности? Какова позиция ведомства г-на Ткачева? Где депутаты и партии, которые хотя бы из шкурного интереса могли «поработать» с темой? Где представители администрации СКФО – ведь не о судьбе ларька речь идет, а о серьезном в масштабах страны, не только 09-го региона, бизнесе, судьбах тысяч людей? О доверии власти, наконец, и о недоверии нормальных иностранных инвесторов, которые могли бы прийти к нам, несмотря на всякие санкции, но теперь, видя, как главный банк России (государственный притом) вкупе с недавним «врагом государства» занимается рейдерством, сюда точно не придут? Об этом никто не думает? Или уже совсем все равно и на все плевать? В том числе и на указания Президента?
Мы будем следить за развитием событий вокруг ГК «Висма»