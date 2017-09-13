Российский малый бизнес потребовал извинений от Германа Грефа
В ряде российских городов прошли пикеты около отделений Сбербанка. Поводом для проведения акций стало заявление главы банка Германа Грефа на Восточном экономическом форуме о малом бизнесе
В ряде российских городов прошли пикеты около отделений Сбербанка. Поводом для проведения акций стало заявление главы банка Германа Грефа на Восточном экономическом форуме о малом бизнесе. Многие предприниматели сочли слова банкира оскорбительными и потребовали от него извинений.
Пикеты были организованы межрегиональным профсоюзом предпринимателей «ДЕЛО». Акции прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Петербурге, Симферополе и Севастополе.
Участники пикетов пришли к отделениям Сбербанка с плакатами «Прости нас, Герман Греф, мы выжили».
Поводом для пикетов стало завление главы Сбербанка Германа Грефа о малом бизнесе в России. По словам банкира, малый бизнес в нашей стране – это во многом фабрика по отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
Российские предприниматели заявили, что такие заявления носят оскорбительных характер, негативно влияют на имидж российского бизнеса, а также не соответствуют заявленной государственной политике в сфере поддержки предпринимателей России.
Участники пикетов справедливо заметили, что после скандалов с обманутыми вкладчиками и банкротством банков у предпринимателей намного больше причин обвинять кредитные организации в криминальной деятельности. «Чья бы корова мычала…», - отметил председатель МПП «ДЕЛО» Сергей Туманов, слова которого приводят «Новые известия».
«Призываю Германа Грэфа принести публичные извинения перед миллионами честных предпринимателей. А впредь воздержаться от подобных комментариев», - добавил г-н Туманов.