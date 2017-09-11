Гуцериев и шахтеры: развод и деньги – не пополам
Пообещав в свое время «золотые горы», «поэт-олигарх» развалил целую угольную отрасль в Ростовской области
Точка кипения
Совсем недавно мы рассказывали о том, что доведенные до отчаяния гуковские шахтеры, которым не платят зарплаты с 2015 года, начали протестный ход в Ростов. Они намерены, пройдя 120 километров до областного центра, встретиться с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и спросить того – что есть им и их семьям, на что жить и чем оплачивать свое жилье.
Компания «Кингкоул» не платит шахтерам уже почти два года. Общий размер долга оценивается в 374 млн рублей. Гуковские власти утверждают, что шахтерам уже выплатили 310 млн рублей. Остаток долга обещают погасить после продажи имущества обанкротившегося «Кингкоула».
Но этому обещанию сто лет в обед. А покупать продукты, отапливать дома и отправлять детей в школу шахтерам нужно и вчера и сегодня и завтра. Всю эту «гуковскую историю» наша газета отслеживала неоднократно и каждый раз делали один вывод: умирающие от голода шахтерские города и экономический «коллапс» целых регионов – это наследие не пресловутых девяностых и не экономического кризиса последнего десятилетия, это наследие поэта-песенника Михаила Гуцериева и его детища компании «Русский уголь».
Да, ростовские шахтерские города и до прихода «варягов» в богатстве не купались. Один из самых угольных районов по большей части даже не газифицирован. Но раньше хотя бы была работа, платились далекие от «золотых» времен зарплаты – но на них не привыкшим к роскоши гуковцам и жителям окрестных городков-близнецов можно было жить. Именно жить – а не выживать.
Сегодня Ростовская область местами напоминает настоящий вулкан, лава от которого быстро растекается от района к району. Требования своих денег шахтерами, голодовки, вот теперь поход на Ростов – и это при том, что у каждой из сторон своя «правда». Местная власть отчитывается, что все погашено, шахтеры требуют отдать причетающееся.
И во всех этих «правдах» есть еще одна – уже совсем правда из правд. По ней шахтерам денег должна вовсе не область, а конкретный предприниматель господин Полежаев, возглавлявший тот самый скандальный «КингКоул» от компании «Русский уголь» Михаила Гуцериева.
Но с Полежаева теперь по большому счету взятки гладки – сидит в колонии, а зарплатную проблему областная власть пытается решить через созданную ею же «Региональную корпорацию развития». Но, судя по всему, процесс идет медленно и тяжело – шахтеры в своих маленьких городах буквально выживают со своими семьями и требуют от властей более энергичных действий, время от времени так же требуя отставки губернатора и грозя даже походом на Москву. А в преддверии его решились идти в Ростов.
Обман как рифма
В свое время пришедший в регион гуцериевский «Русский уголь» пообещал на «угольную революцию» 9,5 миллиардов рублей, которые убедили губернатора Голубева в его правоте относительно поддержки новоявленного «угольного короля», а фактически заставили совершить чудовищную ошибку – поверить обещаниям и отдать шахтерские районы на откуп «реноваторам».
Но «Кингкоул» во главе с Полежаевым, представлявший в регионе «Русский уголь» Гуцериева, вытряс из шахт последнее и обанкротил. Часть из них распродал, часть просто бросил. «Рыжего» Полежаева обвинили во всех смертных грехах и посадили. Тот, кто «посадил» его разорить ростовский угольный бизнес, остался в стороне.
Хотя именно Гуцериев в 2011 году приобрел компанию «Русский уголь», заявившую под маркой «Кингкоула» свои «права» на ростовские шахты, и именно Гуцериев на встрече с губернатором Голубевым лично «давал зуб» за те самые 9,5 миллиардов инвестиций и «второе дыхание» для местных шахт.
И ведь оставшись как бы непричастным к сегодняшним бедам шахтеров, Гуцериев еще на чужой беде и заработал, через «семейный» «Бин-банк» дав ростовским властям, которых сам же и «кинул», денег в долг, чтобы те расплачивались с шахтерами по его же гуцериевским долгам.
Кто без еды, а кто и в «шоколаде»
С тех пор семья Михаила Гуцериева, контролирующая группу «Сафмар» (бывшая БИН), пусть, как говорят, в долгах, как в шелках, появляются все новые и новые направления бизнеса. Здесь и новая розничная империя с купленными сетями магазинов электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и «М-видео», здесь и строительный интерес на территории Москвы, здесь и «удобрительный бизнес» в Белоруссии, где главный актив обласканного «батькой» Гуцериева «Русснефть» - главный инвестор в реализуемый в республике проект «Славкалий». Настолько главный, что старинный белорусский поселок Нежин, где были заложены капсулы проекта, по предложению товарища Лукашенко, возможно, будет переименован в город Гуцериевск.
В соседней неспокойной Украине убегающий из страны российский «Сбербанк» продал свои тамошние активы в том числе и структурам Саида Гуцериева, поданного его Величества королевы Великобритании и одновременно сына короля шансона, которого переругавшийся со многими российскими олигархами непростой в общении Александр Лукашенко открыто называет своим другом.
Кинуть, как гуковских шахтеров, «батьку» Лукашенко у Гуцериева едва ли выйдет. Можно и в застенки белорусского КГБ угодить. Там это запросто. Зато у себя на родине можно «гадить» безнаказанно, накачивая состояние семьи до заоблачных небес.
9,91 миллиарда долларов состояние клана Гуцериевых по последним данным «Форбс» и по-прежнему первая строчка в «семейном рейтинге» российских богачей.
А ростовские власти все так же не знают, как решить проблему с одновременно голодающими и голодными шахтерами. К тому же, даже полное погашение долгов перед ними со временем лишь обнажит другую проблему. Другой работы в умирающих городках нет – более того, с закрытием шахт умирают и другие виды деятельности, потому что, шахты являлись градообразующими предприятиями. А значит, даже когда нынешние долги будут, наконец-то, розданы, социальная проблема с властей никак не снимется – около ста тысяч пострадавшего от гуцериевской «угольной революции» населения в регионе останутся без работы, без средств к существованию, с долгами за коммуналку, кредитами и т.д. и т.п. и станут (уже стали) постоянной головной болью не только для нынешнего правительства области, но и, судя по всему, и для многих последующих.
Подергал за уши – денежек и вытряс
Свое отношение к деятельности в России, где Гуцериев, собственно, и заработал свои капиталы, самый поэтический олигарх выразил фразой, в которой российский бизнес похож на большого ушастого зайца, который убегает от своих страхов. А чтобы перестать от них убегать, нужно стать львом, уверен миллиардер.
Бесспорно – лев красивое животное. Но при этом он один из самых больших и опасных хищников в мире. Свою добычу лев не щадит – при охоте он не делает скидку ни старым, ни малым.
Не делает этого и «лев» Михаил Гуцериев. Он поймал угольную сферу Ростовской области в цепкие челюсти, выпотрошил – самое вкусное съел, остальное выбросил.
Иногда уходя с земли «под воду», олигарх говаривал, что «В делах необходимо быть акулой». Как говорится, шило на мыло. Все едино – хищник. Тому главное – набить желудок. «Хищнику» Гуцериеву главное – снять с очередного проекта «бабло».
Ну, а уж на сытый желудок можно и стишками о вечном себя и мир побаловать. А побаловав, можно притвориться, что ты такой же, как все, произнося: «Я обыкновенный мужчина, обремененный финансовыми проблемами».
У гуковских шахтеров, которых «съел» не пережевывая олигарх Гуцериев, тоже есть проблема. Одна на всех и для поэтической души Михаила Сафарбековича, наверное, слишком примитивная и приземленная – не умереть с голода. Но закрывая тетрадку с рифмованными рукописями, господин Гуцериев вновь превращается в улыбчивого такого, оскалистого «акулольва». Ну, а какой хищник, доедая свою жертву, еще у нее и спрашивает: «Тебе не больно там?».
Михаила Сафарбековича тоже интересует исключительно добыча. По другому она называется прибылью. Миллионы, миллиарды, рубли, доллары… Чьи сломанные судьбы и целые разоренные регионы стоят за всеми этими сумасшедшими цифрами, позволяющими Гуцериевым возглавлять «Форбс», никто в этом «талантливом» во всех отношениях семействе не считает.
Поэт в России больше, чем поэт… Жаль, красивая фраза испорчена присутствием в ней и Михаила Гуцериева. Он ведь тоже больше, чем поэт. Он еще и… «акула бизнеса». Поэтому «жертвы» неизбежны.