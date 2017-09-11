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11 сентября 15:38

Сбербанк в одностороннем порядке поменял дебетовые карты клиентов на овердрафтовые

Овердрафт - это банковский кредит, который автоматически предоставляется, если собственных средств на карте не хватает для совершения операции. Таким образом, владелец овердрафтной карты может невольно стать пользователем кредитных денег банка, за которые приходится платить проценты

Держатели дебетовых карт Сбербанка обвинили руководство организации в изменении условий обслуживания без уведомления и их согласия. Проблема состоит в смене статуса банковской карты с дебетовой на овердрафтовую.

Клиенты Сбербанка обратили внимание на то, что в онлайн-банке их дебетовые карты стали отображаться как овердрафтовые. Овердрафт - это банковский кредит, который автоматически предоставляется, если собственных средств на карте не хватает для совершения операции. Таким образом, владелец овердрафтной карты может невольно стать пользователем кредитных денег банка, за которые приходится платить проценты.

«Друзья! Если вы еще не в курсе, то обратите внимание! Сбербанк вчера совершил махинацию века, переведя все (?) дебетовые карты без согласия клиентов в статус овердрафтных. (…) Теперь вы можете уходить в минус, даже если у вас ноль на карте. 2. Моё любимое!!!!!: этот статус означает, что теперь на вашей карте не только ваши личные активы, но и активы банка», - сообщают клиенты банка в социальных сетях.

Другие держатели карт подтвердили, что в онлайн-банке их дебетовые карты действительно значатся как овердрафтная. Об этом же сообщают и несовершеннолетние держатели карт Сбербанка, которым по закону брать кредит нельзя.

При этом никаких уведомлений от банка о переводе карты в новый статус не поступало. В свою очередь изменение договора в одностороннем порядке является нарушением закона.

В ответ на панику в соцсетях представители Сбербанка заверили, что никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. В данном случае речь якобы идет об особенностях внутрибанковской технической системы.

«Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в «Сбербанк Онлайн» как «овердрафтная». В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», - говорится в заявлении банка.

Между тем, клиенты опровергли утверждения представителей Сбербанка о том, что им не о чем беспокоиться. Ряд держателей дебетовых карт, которые стали овердрафтовыми, сообщили, что с августа им начали приходить сообщения от банка о списании платы за овердрафт. Суммы небольшие (в пределах 2-3 рублей), а через некоторое время банк возвращает эти деньги клиентам. Тем не менее появление таких списаний лишь усиливает тревогу владельцев карт, сообщает Znak.com.

Ситуацией с картами Сбербанка уже заинтересовались специалисты по защите прав потребителей. Объединение «Общественная потребительская инициатива» в связи с жалобами граждан собирается проверить, действительно ли «овердрафтный тип карты не означает автоматического открытия кредита и что без согласия клиента это невозможно».

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