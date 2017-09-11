У вас еще есть бизнес? Тогда мы идем к вам…
АФК «Система» и Сбербанк России засветились в крупном рейдерском скандале
Российский бизнес в настоящее время настроен более оптимистично, чем еще в начале года. Об этом заявил не так давно министр экономического развития РФ Максим Орешкин телеканалу НТВ. Причина, по его словам, очевидна – прибыльный бизнес вызывает интерес инвесторов. «Позитивные тренды у нас … и в инвестиционном кредитовании, и поэтому мы видим, что инвестиционная активность, что очень важно для будущего роста, восстанавливается», уверяет российских предпринимателей и население чиновник. Но кто и, главное, как «заходит» в успешные или перспективные проекты, особенно если «заходящий» - компания с госучастием? И действительно ли выигрывает наш многострадальный бизнес от такой государственной «заинтересованности»? И соблюдается при этом, если соблюдается вообще, закон?
Наша редакция традиционно интересуется отношениями бизнеса и власти. Особенного бизнеса самостоятельного, сделанного «с нуля» и государственной кормушкой не пользовавшегося. Именно поэтому мы так много писали, например, о притеснениях МСП в Белгородской области, о попытках губернатора Савченко и его окружения отобрать прибыльный бизнес у законных владельцев, о рейдерстве с госучастием, об аналогичных ситуациях в Брянской, Воронежской и других областях России.
А теперь отгадайте, есть ли какая-то связь между следующими цитатами: «АФК «Система» планирует расширить инвестиционную деятельность на территории Карачаево-Черкесии, где владеет крупным агрокомбинатом «Южный» (ТАСС, 15.03.2017); «Доносим до сведения наших клиентов, что эти компании [ЗАО «ВИСМА» и ЗАО «ВИСМА АРХЫЗ» - ред.] на данный момент являются банкротами, а все права на производство воды Архыз, в том числе и сам бренд, перешли другим компаниям - АФК «Системы» и ООО «Дельта» (сайт www.aqua-voda.ru, новость о банкротстве «Архыза»); «Тверской суд поместил владельца производства минеральной воды «Архыз» Валерия Герюгова, который подозревается в мошенничестве, под домашний арест… Герюгов подозревается в хищении у Сбербанка кредитов на 1,8 млрд руб.» (РБК, 08.04.2017)? Мы считаем, что есть, и выглядит она так: АФК «Система» - ПАО «Сбербанк России» - Валерий Герюгов («Архыз»). Последнее звено цепочки – объект рейдерской атаки с участием первых двух звеньев.
Попробуем описать ситуацию, как говорится, с документами на руках. Для сведения критиков: копии всех документов, которые будут упомянуты в нашем расследовании, в редакции «Общей газеты» имеются.
Мы – то, что мы пьем
Вода «Архыз»… Характерные зеленоватые бутылочки от Группы компаний «Висма» вошли в нашу жизнь давно. К ним привыкли, их знают и любят. Действительно, это вода премиального класса – последние испытания Росконтроля это лишний раз подтверждают. Столовая минеральная вода «Архыз» для кулеров (19-литровые бутыли) стабильно держит первое место по качеству и безопасности, набрав 83 бала и обойдя «Черноголовку». Она же входит в пятерку лидеров среди бутылок емкостью 0,5 л, набрав столько же баллов, сколько и Evian.
Для справки. Минеральная вода «Архыз» добывается и разливается в горах Северного Кавказа в Карачаево-Черкесской республике. Добыча происходит рядом с поселком Архыз из нескольких скважин глубиной до 300 метров. Это высококачественная горная природная йодированная вода.
Добыча и розлив воды начаты в 1997 году ЗАО «Висма» (зарегистрирована в 1993 году). Основатель – Валерий Асланбекович Герюгов. Задача перед собственником была непростой: в 1991-м в России появились Coca-Cola и Pepsi Bottling Group со своими BonAqua и Aqua Minerale соответственно. Позднее конкуренцию составили и отечественные бренды «Шишкин лес», «Ост-аква». Однако производственные показатели «Висмы» завидно росли. Производственная специализация на минеральной воде (до 1998 года компания была одним из крупнейших производителей лимонадов в РФ) в начале нулевых доказала верность бизнес-курса.
В 2003-2005 гг. бренд «Архыз» окончательно закрепился уже на рынке Москвы, показав рост 2,5 раза, а в целом по стране двукратный рост в течение года. Конкуренцию по динамике ему составил только «Шишкин лес» - доля же зарубежных компаний прогрессивно снижалась. По данным компании «Бизнес-аналитика», тенденция сохранялась и дальше. В первом полугодии 2007 года «Висма» входила в пятерку компаний, на долю которых приходилось 50% рынка. В 2008-м компания нарастила свои мощности более чем вдвое - она инвестировала €9 млн в строительство нового предприятия, способного производить 1,8 млн л воды в день. По данным РБК, к 2009 году продукция «Висмы» занимала порядка 6% российского рынка. В 2011 году объем продаж компании составил 2,79 млрд рублей, объем производства – 81 млн бутылок, инвестиции - 465,1 млн рублей. Локомотивом продаж компании, по признанию Герюгова, всегда оставался бренд «Архыз», обеспечивающий 90% оборота. В наилучшие годы с конвейеров «Висмы» сходило по 100 млн бутылок.
ГК «Висма», в состав которой вошло одноименное ЗАО, участвовала со своей продукцией практически во всех выставках по воде в России и за рубежом. 150 медалей, «Народная марка» 2014 и 2016 года вполне весомо подтверждали качество продукции компании.
Компания считалась серьезным и стабильным работодателем – на мощностях в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае работало более 1000 человек. И еще более 1500 в сбытовых структурах по стране. В итоге с середины «нулевых» «Архыз» (что характерно, без больших рекламных затрат) вышел на лидирующие позиции на рынке и удерживал их почти 10 лет.
Чужого горя не бывает
Сделаем небольшую паузу, чтобы сказать еще пару слов о благотворительности компании, которая стала для нее «нормой жизни». Причем не ради галочки.
«Мы всегда оказывали спонсорскую помощь и поддержку, - рассказывает дочь Валерия Герюгова Алина. – Причем не только в республике, но и в центральной России. «Висма» никогда не делила нуждающихся на своих и чужих».
Действительно, объемы оказываемой помощи были немалые. А главное, адресные и своевременные. Особенно если речь шла о детях. «В Черкесске и поселке Московский, в Усть-Джегуте, это два самых больших детских дома республики, компания оплатила установку современных детских площадок. И постоянно снабжали продуктами питания, одеждой, игрушками, покупали мебель, помогали финансово», рассказывает она. На протяжении многих лет компания бесплатно поставляла питьевую воду в Казанское суворовское училище,
Отдельная тема – спорт, в том числе детский и юношеский. Компания Герюгова оказывала серьезную поддержку юношеским спортивным командам и профессиональным клубам. Среди них – ЧГОО «Хоккейный клуб «Трактор», «Спартак», «Зенит» ООО «Футбольный клуб «Краснодар», НАО «Футбольный клуб «Кубань», Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Торпедо».
Не оставались в стороне образование и культура. «Вы же понимаете, - говорит дочь основателя «Архыза», - что одна из проблем республики – это молодые кадры. За счет компании в поселке Архыз молодым людям, поступившим в вузы, платили дополнительные стипендии». Фестивали авторской песни, проходящие на Домбае, тоже «жили» во многом за счет спонсорства компании Герюгова. Мало кто знает, но знаменитая команда КВН из Пятигорска в начале своей биографии также спонсировалась «Висмой».
«Отец никогда не лез в политику, но всегда откликался на просьбы о помощи со стороны религиозных конфессий, и христиан, и мусульман», рассказывает Алина. В 2005 году оказал финансовую поддержку выставке «Архыз как древний центр христианства», проходившей в Москве, в храме Христа Спасителя. Ее посетили более 600 000 человек, а патриарх Алексий II благословил компанию «Висма» на постройку храма рядом со святыней «Лик Христа». Он и был выстроен, без помпы и громких заявлений, на средства «Висмы». А для нужд жителей поселка Архыз было приобретено и передано поселку помещение под мечеть.
Кстати, несколько лет, вплоть до недавнего времени, Валерий Герюгов оказывал финансовую помощь православной гимназии в Суздали – благодаря этому она работает и сегодня.
Есть еще одно направление помощи, традиционное для «Висмы» - помощь больным и лечебным учреждениям. На протяжении многих лет компания Герюгова помогала Благотворительному фонду лечения тяжелобольных детей «Линия жизни». Реабилитационному центру «Росинка» был куплен дорогостоящий УВЧ аппарат, установлены кондиционеры в процедурные кабинеты. Даже сейчас, в условиях жесткого прессинга (об этом ниже) семья Герюгова не остается равнодушными к нуждам людей – по просьбе лор-врача республики был куплен дорогостоящий аппарат для лечения детей с лор-проблемами.
Этот бизнес не продается
До 2014 года у «Висмы» проблем не было. Но затем в дело вмешался кризис и…человеческий фактор. Как утверждал летом 2016 года в беседе с «Коммерсант-Деньги» Валерий Герюгов, проблемы появились именно тогда из-за «существенного падения объемов потребления». По словам Герюгова, во второй половине 2014 года продажи «Архыза» упали аж на 50%. Многие торговые сети не согласились с новыми условиями контракта, продиктованными объективной ситуацией (удорожание упаковки, обслуживания импортного оборудования и т.д.), и «Висма» потеряла большую долю рынка: по оценкам Nielsen, в 2015 году ее продажи сократились на 29%, а в 2016-м году упали еще на 11%.
Это причины, которые фигурировали в СМИ. Как пояснили нам бывшие сотрудники «Висмы», в 2014-м у компании действительно возникли существенные финансовые трудности. Причины были понятны: изменение финансовой ситуации в Российской Федерации, резкий рост курса валют и, как следствие, увеличения себестоимости выпускаемой продукции и снижения в 2 раза объемов реализуемой продукции. Одно из важных последствий кризиса – затруднения компании при обслуживании имеющихся кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк России». Но о роли банка Германа Грефа чуть ниже…
Несмотря на это, бизнес оставался по-прежнему привлекательным. Иначе им бы никогда не интересовались потенциальные инвесторы. Согласно независимой оценке, сделанной в 2012-2013 году ЗАО «Центр «ИЛЕКТА», стоимость активов ГК «Висма» была оценена в 4 988 726 000 рублей. «Когда сегодня говорят, что бизнес стал хиреть, а производство разваливаться еще давно, то это абсолютная неправда», - категорично говорит дочь основателя «Висмы». В подтверждение ее слов говорят результаты и другой финансово-аналитической экспертизы (проводилась в 2013-2015 годах), показавшая рост стоимости бизнеса до 5,9 млрд.руб. Экспертиза была проведена компаниями «Бейкер Тилли Русаудит» и «ФБК», причем – и это важно! - по заказу «Сбербанка России».
Бывшие сотрудники компании в беседе с нами рассказали о том, что попытки купить бизнес Герюгова предпринимались неоднократно, но это были абсолютно законные деловые предложения без какого-либо наезда и уж точно не в формате корпоративных войн.
Так, в разное время переговоры шли с группой Danone, индийской компанией «ТАТА» - одной из крупнейших по выпуску бутилированной воды. Делались предложения со стороны Pepsi, компаний из США, Китая, Израиля. В 2009 году интерес к компании проявил один из лидеров европейского рынка – французская группа Castel (выпускает воду Cristaline), желавшая получить налаженную систему дистрибуции. Однако переговоры с французами о продаже доли в «Висме» оказались безуспешны: как и в других случаях, покупатели претендовали на основной пакет, а уступить контроль Герюгов был не готов.
Обращались с предложениями и из АФК «Система». И тоже получили отказ. После чего, в отличие от других потенциальных покупателей, в компании Евтушенкова решили действовать по-другому. Запомним один интересный факт: во время этих переговоров представители компании Владимира Евтушенкова были готовы выложить за ГК «Висма» 168 млн долларов (примерно 9,5 млрд. руб. по сегодняшнему курсу).
О методах, которые использовали рейдеры, и о союзниках АФК «Система» среди госчиновников и «оборотней в погонах» читайте в ближайшее время.