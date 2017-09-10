Главу сахалинской «дочки» «Роснефти» задержали по делу о коммерческом подкупе
Правоохранительные органы задержали генерального директора сахалинской «дочки» госкомпании «Роснефть» Андрея Бардина. Он был задержан еще 9 сентября. Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере
Правоохранительные органы задержали генерального директора сахалинской «дочки» госкомпании «Роснефть» Андрея Бардина. Он был задержан еще 9 сентября. Топ-менеджера подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
Меру пресечения гендиректору «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» суд определит в понедельник, 11 сентября, сообщает Sakhalin.info.
По уточненным данным, Андрей Бардин был задержан правоохранителями после обращения службы безопасности «Роснефти». В официальном заявлении нефтяной компании говорится, что служба безопасности пресекла попытку совершения действий коррупционного характера гендиректором дочернего общества «РН-Сахалинморнефтегаз» Андреем Бардиным. Других подробностей в госкомпании не сообщили.
Андрей Бардин возглавляет «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» с 2014 года. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления нефтяной компании. Предыдущий гендиректор дочерней компании Сергей Дряблов был уволен по личному приказу главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Сахалинские СМИ сообщают что, что в последнее время в интернете шла информационная кампания по дискредитации г-на Бардина, которую якобы развязали бывшие подрядчики СМНГ, «долгое время сидевшие на выгодных контрактах». С приходом Андрея Бардина они их лишились.