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россети
Дмитрий Михайлов
06 июля 13:17

Главу «Россетей» вывели за «штат»

но на следственный эксперимент пока не вывозили

К чему плавно подводят исключенного из совета директоров госхолдинга Олега Бударгина – к очередной «ответственной» должности или к первой «ходке»?

Дыма без огня не бывает?

Наверное, только в нашей стране судьбу руководителя огромного государственного монополиста, превратившего вверенную ему компанию в самый настоящий «вертеп коррупции», можно обсуждать не в смысле «сядет – не сядет», а еще с перспективой, что сесть он может не в тюрьму, а в новое мягкое кресло какой-нибудь другой госструктры.

В любой более-менее цивилизованной стране вопрос стоял бы лишь о сроках отсидки и размерах штрафа – и практически со стопроцентной уверенностью общества в том, что проворовавшийся негодяй в любом случае свое получит. В смысле, наказание. У нас слово «получит», как и большинство слов русского языка, носит многогранное значение.

Но, так или иначе, глава государственных «Россетей» (включают межрегиональные распредсетевые компании (МРСК и ФСК) Олег Бударгин не вошел в состав нового совета директоров госхолдинга, что и стало известно на недавнем последнем собрании акционеров. Ожидаемо, надо признать, не вошел.

И тут же с новой силой начали муссироваться в последнее время притихшие слухи о его отставке, хотя сам Бударгин продолжает делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что не видит «никаких рисков в части своего участия в дальнейшем управлении «Россетями». Ну, вроде того, когда основную звезду футбольной команды вдруг усаживают на скамейку запасных – перспектива выйти в «основе» все еще есть, но печальные мысли о том, что он, оказывается, вполне кем-то заменяем, покоя не дают.

А ведь Бударгин был воистину «звездой» «Россетей» - полномочий валом, да и во время всех прошлых собраний акционеров компании он всегда безболезненно переизбирался в совет директоров. Нынешний вывод за «штат» первый – но, видимо, центр совсем перестали удовлетворять финансовое состояние дочерних компаний «Россетей», неспособность Бударгина урегулировать отношения с энергосбытами, а также низкие дивиденды госхолдинга.

Однако, все перечисленное – это лишь верхушка айсберга, за это на самом деле самое большее, что ждет руководителя-неудачника, так это просто отлучение от кормушки. Увольнение, одним словом. Откуда же тогда среди перечисленных перспектив в случае подтверждения слухов об отставке Бударгина то и дело называют… дело? Уголовное, в смысле, дело.

Клеймо, которого негде ставить

Вообще, слухи об уходе Бударгина появляются не впервые. Например, в позапрошлом году из обанкротившегося «Таврического банка» пропали 13 миллиардов рублей одной из «дочек» «Россетей» «Ленэнерго», что едва не разорило компанию, и спасать ее при таком разгильдяйстве или преступной халатности руководителей предприятия, подчинявшегося как раз Олегу Бударгину, пришлось уже правительству страны.

Тогда пронесло, но вообще, его кадровая политика, о которой наша газета сообщала не раз, давно стала притчей во языцах на всех уровнях. Скандалы со взятками и откатами в этой системе стали чем-то повседневным – как и периодические приговоры отдельно взятым «звеньям» этой цепочки.

Экс-глава «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и его экс-заместитель Денис Слепов получили четыре и три года соответственно как раз за те самые 13 миллиардов в банке, у которого впоследствии отобрали лицензию, а само «Ленэнерго», оказавшееся без денег вполне могло оставить без электроэнергии огромные территории. Так что, правительству пришлось экстренно выделить «Ленэнерго» 32 млрд. руб., лишь бы компания могла функционировать.

Ударившийся в бега экс-заместитель главы все того же несчастного «Ленэнерго» Илья Мещеряков, который провернул аферу с прокладкой подводного кабеля Петербург-Кронштадт на 400 миллионов рублей, арестованный на границе экс-зампреда правления Федеральной сетевой компании «Единые энергетические системы» (ФСК ЕЭС), входящей в «Россети», Валерий Гончаров, провернувший излюбленную для госчиновников комбинацию с закупками, приобретя оборудование по схеме «полная стоимость + личный интерес». Последнее – на те же 400 «лямов».

Правда, поговаривают, что Гончаров виноват не больше других, и уж точно меньше своих непосредственных начальников - Андрея Мурова ФСК и Олега Бударгина из головных «Россетей», которые просто «слили» его следствию в виде «рыжего».

Олег Бударгин сам руководил ФСК с 2011 по 2013-й и за это время одних только «не уголовно наказуемых» нарушений в компании обнаружилось почти на миллиард рублей. А сколько не обнаружилось -  при том, что ФСК подозревалась в махинациях с госконтрактами. Многие компании, с которыми работала ФСК, были зарегистрированы в оффшорах, за которыми предположительно стояли бывшие сотрудники того же ФСК, сохранившие тесные связи с ныне действующими на взаимных, так сказать, интересах.

Подражая своему руководству, и региональные «сетевики» принимались запускать руку в государственный карман. Волной прокатившиеся по стране коррупционные скандалы задели архангельские, уральские и уж, конечно, северокавказские «дочки» «Россетей», где Бударгин посадил на посты своих людей – понятное дело, не для нормального руководства, а для надежности «цепочки» по высасыванию денег и круговороту госконтрактов среди «правильных» фирм.

Наша газета в свое время писала о том, как вице-премьер Аркадий Дворкович даже поручал Минэнерго и Минэкономразвития проверить факты, установленные ревизионной комиссией госкомпании «МРСК Центра», стоящей под «Россетями», которые свидетельствовали о нарушениях и возможной коррупции в структурах компании, которая отдавала подряды аффилированным с менеджментом фирмам с целью получения «откатов» в 20-30%.

Сколько мог зарабатывать на таких сделках сам Бударгин, можно прикинуть даже из того, что только его зам Дмитрий Готлиб, позже покинувший «Россети», и слывший «решалой» в вопросах со сбытовыми компаниями мог «заработать» порядка 200 миллионов рублей лично себе на карман.

Грехов за Бударгиным не счесть. Тут и рейдерский захват тверского «ЭнергоТреста» с инициированным против его руководителей уголовного дела, и беспредел подотчетного ему ФСК, требовавшего с «Ленэнерго» долг в 3,5 миллиарда рублей, а не с правительства Санкт-Петербурга, по вине которого этот долг и возник, и скандал с керченским энергомостом, прокладка которого началась с полуторагодовалым опозданием.

Здесь же и недавний визит правоохранителей в офис энергетической компании «МРСК Центра» («дочка» компании «Российские сети»), к которой возникли вопросы в связи с подозрением в совершении налоговых преступлений.

У нас неприкосновенных нет – есть пока не посаженные?

Итак, Бударгин больше не самый главный начальник в «Россетях». Правда, многие специалисты искренне удивляются, как он вообще еще сидит в каком-то руководящем кресле.

Ну, здесь, конечно, можно провести некую параллель между ним и занимающим пост руководителя МСК господином Мурова-младшим. Сам по себе «младший» серьезного имени себе не сделал – но Муров-старший, даже после того, как его «ушли» из ФСО и «перешли» на должность председателя совета директоров госкомпании «Зарубежнефть», в мире политического и коммерческого «закулисья» продолжает оставаться фигурой значительной и влиятельной. А бывшему главе ФСО едва ли хочется видеть своего сына в эпицентре уголовного скандала, что вполне реально, если Бударгина начнут крутить по коррупционной теме. Так что, возможно, Муров-старший «ангел-хранитель» не только для сына, но «прицепом» и для его старшего товарища. Надолго ли хватит силенок у отставного генерала?

Правда, поговаривают еще и о том, что Бударгин – человек президента «Роснефти» влиятельнейшего Игоря Сечина, но если в Кремле дали отмашку на «слив» зарвавшегося Бударгина, едва ли тот же Сечин будет портить свое реноме «приближенного ко двору», вписываясь в заранее проигрышную защиту своего беспечного подопечного.

Кстати, сама по себе компания «Россети» - структура, производством непосредственно не занимающаяся, а всего лишь получающаяся плату с дочерних компаний за управление электросетевым комплексом. Это видно из того, что выручка  компании по РСБУ в 2016 г. составила 26,7 млрд руб., 23,3 млрд из которых – дивиденды от «дочек».

И, тем не менее, даже при такой «халявной» деятельности, когда ты только получаешь и распределяешь «бакшиш», умудряются нести по 100 миллиардов рублей в год убытков, поскольку средняя загрузка подстанций по Россетям составляет 27% и это, похоже, мало кого волнует. Как и ущерб от неучтенного потребления электроэнергии на сумму 7,13 миллиардов только за 2016 год – все, что могут, только подсчитывать ущерб. Тем паче, ущерб-то не личный – государственный.

В общем, пора удалять Бударгина от этой энергетической «кормушки» настала однозначно. Пока вопрос – будут ли подтягивать его к ответу за все, что украдено, выведено, отстегнуто, «откатано»? Ведь там в длиннющей цепочке возможных «предъяв» со стороны правоохранительных органов стоят в очередь и МРСК, и ФСК, и многострадальное «Ленэнерго» - а на самой верхушке «распределительных» схем сам Олег Бударгин.

Если такая следственная машина начнет раскручиваться – голов полетит немало, не только «голова» Бударгина. В том числе, и это может заставить центр спустить Бударгину все его грехи и перед глазами общественности представить его «белым и пушистым», его потенциальную отставку из «Россетей» и возможное назначение на другой «ответственный» пост назвав обычной ротацией кадров. Вот так просто и незатейливо. Честное слово, Глеба Жеглова на них не хватает – его коронная фраза на все времена. Жаль – не для всех, кто этого заслуживает.

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