Клиенты Сбербанка пожаловались на повторные списания. В банке пообещали деньги вернуть
Клиенты Сбербанка в пятницу, 30 июня, сообщили о повторных списаниях по ранее проведенным транзакциям. В банке подтвердили, что повторные списания имели место быть и пообещали вернуть клиентам деньги в течение 5 дней
Клиенты Сбербанка в пятницу, 30 июня, сообщили о повторных списаниях по ранее проведенным транзакциям. В банке подтвердили, что повторные списания имели место быть и пообещали вернуть клиентам деньги в течение 5 дней.
Держатели банковских карт Сбербанка в социальных сетях сообщили, что 30 июня с них повторно списали деньги за товары и услуги, оплаченные на этой рабочей неделе.
«Сбер обезумел и повторно списывает деньги за онлайн-заказы», - пожаловались клиенты банка.
Представитель Сбербанка подтвердил РБК факт технического сбоя, который выразился в повторных списаниях. В банке пообещали в пятидневный срок вернуть клиентам списанные средства.
«Банк инцидент подтверждает, причина сбоя на стороне банка-эквайера. Системы Сбербанка работают в штатном режиме. Возврат излишне списанных средств будет осуществлен в течение пяти дней», - говорится в заявлении Сбербанка.
Напомним, что в начале июня клиенты Сбербанка уже жаловались на проблемы с проведением транзакций и снятием наличных через банкоматы.