ВТБ всегда прав
Верховный суд принял позицию банка и пришел к выводу, что досрочное погашение кредита не влияет на сумму которую гражданин подписался заплатить в качестве процентов за пользование деньгами
Верховный суд изменил свое отношение к искам граждан по поводу излишней, по их мнению, уплаты процентов по кредитам, которые они выплатили досрочно. Об этом говорит решение коллегии по гражданским делам ВС, которое было вынесено на днях.
Клиентка банка ВТБ 24 взяла в долг 1,4 млн. рублей на 302 месяца. В кредитном договоре указывалось, что долг гасится аннуитетными (равными) платежами. Это означало, что в первые годы выплачиваются в основном проценты по кредиту, и только через два-три года основу платежей начинает составлять само тело долга.
Заемщица рассчиталась с банком досрочно, за 53 месяца. Затем, воспользовавшись кредитным калькулятором, посчитала, что, если бы изначально брала кредит на 53 месяца, то выплатила бы по процентам на 205 тысяч рублей меньше. За возмещением излишне уплаченного она обратилась в суд. Первоначально проиграв, она подала апелляцию, которая ее поддержала. В конце концов дело дошло до коллегии по гражданским делам Верховного суда. Здесь женщина могла рассчитывать на положительное решение. Ранее в подобных судебных спорах, например, со Сбербанком, СКБ-банком и др., Верховный суд становился на сторону заемщиков.
Однако не в этот раз. Доводы ВТБ 24 были признаны обоснованными. Представители банка указывали на то, что истица применяла неправильный математический расчет. Вместе с судьями они пошагово рассчитали суммы процентов на основании конкретного кредитного договора. Согласно ему, банк берет проценты исходя из срока фактического пользования кредитом. Таким образом, если бы заемщица изначально брала кредит на меньший срок, то сумма ежемесячного платежа в таком случае была бы существенно больше.
Споры при досрочном погашении кредитов связаны со сложностью расчетов аннуитетных платежей. Банки применяют сложные формулы, в которые входят несколько показателей, в частности, «количество месяцев, оставшихся до срока окончания действия договора», указывают эксперты. Руководитель юридического отдела компании «МЭФ-аудит» Александр Овеснов считает, что это вводит в заблуждение исцов и судей, которые приходят к выводу, что в платежах проценты по кредитам уплачиваются авансом. Но это не так, поясняет юрист: «В действительности же в большинстве случаев проценты, уплачиваемые заемщиком по текущим платежам до момента досрочного возврата кредита, включают в себя плату только за срок фактического пользования кредитом».
То, что ВС изменил свою позицию по подобным делам, может существенно повлиять на судебную практику. На сайте ВС опубликована информация, согласно которой на рассмотрении находятся по крайней мере три таких дела. Банки надеются на решения в свою пользу. И не без оснований. Так, юрист СДМ-банка Александр Голубев вообще удивлен, что раньше решения выносились в пользу заемщиков. Условия при аннуитетных платежах одинаковые: проценты на будущие периоды не взимаются, просто основной долг гасится медленнее.
В таком случае у клиентов должна быть альтернатива, и она есть – это прямые платежи, где основной долг и проценты гасятся в равных долях при каждом платеже. При этом проценты начисляются по фактическому остатку. На первых порах суммы выше, чем при аннуитетных платежах, однако каждый последующий платеж меньше предыдущего. Клиенты банков должны иметь возможность выбирать способ погашения кредитов. Однако они в большинстве случаев не знают об альтернативе, а банки не предоставляют им выбор, на практике все реже применяя прямые платежи. По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребления Дмитрия Янина, это ущемляет права граждан.