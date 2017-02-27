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27 февраля 11:34

Строительство комплекса зданий для «школы дочери Путина» будет курировать сын главы Росгвардии

Строительство центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы «Хамовники», где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Владимира Путина, будет курировать сын главы Росгвардии Виктора Золотова

Фото: rumafia.com

Строительство центра акробатического рок-н-ролла для спортивной школы «Хамовники», где в свое время занималась предполагаемая младшая дочь президента Владимира Путина, будет курировать сын главы Росгвардии Виктора Золотова.

Роман Золотов с августа 2016 года работает в мэрии Москвы. В феврале текущего года он стал заместителем главы столичного департамента спорта и туризма.

Золотов-младший в мэрии курирует городские программы «Выходи во двор, поиграем!», «Московская семья - спортивная семья», а также занимается развитием спортивных объектов и площадок во дворах. Только на реализацию программы «Спорт Москвы» в 2017 и 2018 годах из бюджета будет выделено 70 млрд рублей.

В качестве замглавы департамента спорта и туризма Роман Золотов будет отвечать за строительство нового здания для школы «Хамовники» №29. В свое время в этой школе занималась младшая дочь главы государства Екатерина Тихонова.

Предполагается, что в новом здании будет располагаться залы для занятий спортивной гимнастики и акробатического рок-н-ролла. Строительством комплекса займется компания ООО «Магнум», а стоимость контракта составляет 1,935 млрд рублей. 

Победитель тендера должен построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 12 550 кв.м. на 318 человек с 25-метровым бассейном и общежитие площадью 9 100 кв. м. на 300 мест. Помимо этого застройщик должен провести благоустройство 9,1 га территории участка.

По данным портала «Медуза», 36-летний Роман Золотов ранее занимал должность замглавы ФГУП «Охрана» МВД России. Это предприятие теперь входит в состав Росгвардии, которой в свою очередь управляет Золотов-старший.

Роман Золотов также входит в совет директоров компании «Байкал-групп», которая спонсировала «патриотические» акции дизайнера Анастасии Задориной – дочери генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина. Отметим, что карьера Задориной также стремительно развивается. Ранее ее компания ZA Sport выиграла контракт на разработку и поставку экипировки для олимпийской сборной России. До этого экипировкой для олимпийцев в течение 15 лет занималась компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича.

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