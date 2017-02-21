Стюардессы «Аэрофлота» пожаловались на дискриминацию по внешности
Одна из сотрудниц «Аэрофлота» сообщила, что летом 2016 года руководство компании объявило, что на международных рейсах будут работать «только молодые и худые». После этого, всех бортпроводниц сфотографировали, взвесили и измерили
Бортпроводницы ведущей российский авиакомпании «Аэрофлот» подал в суд на работодателя за дискриминацию по внешности и нарушение их трудовых прав. Поводом для подачи иска стало заявление руководства авиакомпании о том, что на международных рейсах будут работать только «молодые и худые» стюардессы.
Одна из сотрудниц «Аэрофлота» сообщила «Радио Свобода» о том, что летом 2016 года руководство компании объявило, что на международных рейсах будут работать «только молодые и худые». После этого, всех бортпроводниц сфотографировали, взвесили и измерили. Стюардесс старше 40 лет и крупнее 48-го размера одежды перестали ставить на международные рейсы.
«Нас всех собрали в отделение №1, устроив нам настоящую пытку: оставили лишь ночные и короткие утренние рейсы. Когда я спросила, что, собственно, происходит, мне ответили, что таковы новые правила игры и меня сняли с международных рейсов из-за размера одежды — теперь он должен быть не больше 46-го, а у меня был 48-й», - рассказала бортпроводница Евгения Магурина.
По словам стюардесс, врачам летно-экспертной комиссии дали указание «под любым предлогом избавляться» от сотрудниц, не подходящих под критерий «рост 160–175, вес пропорционально росту, размер одежды – 42-48».
По словам Евгении Магуриной, бортпроводницам, работающим в бизнес-классе, дали указание «быть особо внимательными к VIP-клиентам и выслушивать их просьбы, присев на корточки».
В компании «Аэрофлот» судебные иски и нарушении трудовых прав бортпроводниц пока не прокомментировали.