Недетские «игрушки» Гуцериева: купил, сломал, выбросил
С поэтической легкостью олигарх покупает, перепродает и банкротит ростовские и кемеровские шахты, оставляя тысячи людей на грань выживания
Красиво сказка начиналась…
Уж и писали мы о Михаиле Гуцериеве, и перебирали разные его дела и делишки, а все равно за один присест всего об этом «великом человеке» не скажешь. Что ж – тогда еще один заход. И он отнюдь не о поэзии и прочих высоких материях…
Не будем в сотый раз перечислять все, что принадлежит Гуцериеву или членам его клана (рулона не хватит) – сегодня речь об угле. Вернее, о компании «Русский уголь», находящейся во владении Гуцериева.
Сказка, быстро ставшая горькой былью, пришла в Ростовскую область примерно пять лет назад. Компания «Русский уголь», принадлежащая Гуцериеву, задумала в регионе серьезную перестройку, результатом которой должны были стать увеличение добычи угля с 2,5 миллионов тонн до пяти. Всего на «угольную революцию» в области Гуцериев обещал аж 9,5 миллиардов рублей, из которых миллиард в самом начале перестройки.
Самое начало было в 2011-м, когда ошалевший от радости после встречи с Гуцериевым губернатор Ростовской области Василий Голубев не мог сдержать эмоций. Оно и понятно – шахты требовали серьезной модернизации, зарплаты повышения, а «социалка» погашения перед людьми и лучше всего за счет собственника, а не за счет бюджета. А тут такие перспективы… Расцвет одной из основных сфер деятельности региона мог стать хорошим толчком для развития и других «побочных» сфер – торговли, туризма, разных услуг. Ведь получающие хорошую и постоянную зарплату люди могли «растянуть пояса»…
Но… наступил 2012 год. А слова главного угольного инвестора так и остались словами – вместо обещанных миллиардов угольщики получили за неполных два квартала лишь около 70 миллионов, что составило чуть больше 8% от запланированных затрат по инвестиционной программе, что для столь объемной и энергозатратной отрасли было даже не назвать крошками с барского стола.
Дальше больше. В самом конце 2012-го компания «Кингкоул» во главе с бизнесменом Владимиром Пожидаевым (бывшим гендиректором гуцериевского «Русского угля») покупает 4 шахты.
Прим. Российская компания «Кингкоул». Помимо шахт в Ростовской области разрабатывает уголь в Приморье и на Дальнем Востоке. Основной дежатель акций (90%) – у кипрской частной акционерной компании «Кингкоул Груп Лимитед», у гендиректора Поджидаева – 10%. В 2015-м российский «Кингкоул» терял свой кредитный рейтинг, согласно рейтинговой справке агентства «Рус-Рейтинг», за целый букет «косяков»: убыточную операционную деятельность, растущие долги, валютные риски и слабую ликвидность. Начиная с 2014-го против компании и ее партнеров возбуждалось 15 проверок на тему банкротства, сам Поджидаев стал фигурантом уголовного дела и сел в СИЗО за невыплаттту зарплат и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Самого Поджидаева в определенных кругах называют послом Гуцериева по «специальным вопросам». Видимо, преднамеренное банкротство – один из таких вопросов.
Сказка ставшая былью
И вот такая «прости господи» компания пришла, как считалось, на смену «Русскому углю», чтобы продолжать начатые им добрые дела. Хотя даже из короткой справки видно, что «Кингкоул» обыкновенный «ликвидатор», «банкротщик», умеющий профессионально «сливать в утиль» производства, которые еще можно было реанимировать. Так вышло и в этом случае – переживавшие не лучшие дни шахты без обещанной модернизации да еще под новым «управлением» быстро пришли в упадок – в 2015-и работы на них были приостановлены, а дальше по «накатанной» была запущена процедура банкротства.
В 2013-м уже начавшим привыкать к хорошей жизни шахтерам начали задерживать зарплаты, в 14-15 годах перестали закупать новое оборудование, в следствии чего, шахты начало затапливать. К тому моменту на предприятиях зарплаты уже не выдавали совсем, как и не платились налоги.
Шахты начали опечатывать, а Поджидаева арестовали. Но главная головная боль теперь у ростовских областных властей – общая задолженность по зарплатам перед рабочими 340 миллионов рублей и с этим что-то надо делать. В небольших шахтерских городах – шахта это тот заработок, вокруг которого все вертится: медицина, образование, торговля, услуги, досуг… Но когда градообразующая шахта умирает – следом умирает и все остальное. И взять другую работу и другой доход шахтерам и их семьям в таких городах негде.
Дополнительная сложность ситуации для местной власти еще и в том, что в деле имеется некая банковская «круговая порука» - долги шахт повешены на «Рост-банк», который находится на санации у принадлежащего клану Гуцериевых «Бин-банка», у которого есть все рычаги как «казнить», так и «помиловать» «Рост-банк», как, впрочем, и оставшиеся шахты. Но не для того вся эта гуцериевская схема внедрялась, чтобы жалеть «патроны» для поставленных к стенке…
Изменения коснулись и тех шахт, в которых и без того неплохо – их летом 2012-го «Русский уголь» продал компании «ДТЭК» с украинским олигархом Ринатом Ахметовым во главе. Вот тот в перестройку денег не пожалел – 1,5 миллиарда рублей сделали свое дело: в 2013-м по сравнению с годом прошедшим шахты увеличили добычу в четыре с лишним раза.
Кому от этого хорошо? Да просто теперь лучший в мире низкосернистый донской антрацит, весьма востребованный в Европе, туда гнала украинская компания, попутно сбивая цены назло нашему «Газпрому». А так самой России угля для внутреннего потребления из-за экспорта ростовской продукции в Европу стало не хватать, Ахметов «по дружбе» восполнил «пробел», но уже со своих украинских шахт. И убил этим сразу трех зайцев: нашел новых поставщиков в Европе, частично утер нос «Газпрому» и нашел источник сбыта никому не нужного «грязного» украинского угля.
Парадокс, скажете вы – наш уголь продает за рубеж украинский олигарх, а свой гонит к нам? Этот парадокс называется просто: сделка купли продажи между Михаилом Гуцериевым и Ринатом Ахметовым. Первому было выгодно продать то, чем он не хотел «заморачиваться» (наигрался), второму. Уже давно продумавшему схему с «тремя зайцами» это было просто выгодно.
Не прогадал и сам Гуцериев, поигравший с ростовскими шахтами по простой схеме – убыточные «послу по специальным вопросам», доходные – Ахметову. А то, что сделка с последним, мягко говоря, выглядит непатриотичной, Гуцериеву, мягко говоря, по боку – это стихам нужна красивая рифма, а в бизнесе средства хороши все – тут уже не до рифмы.
Да, ростовским властям, у которых нет ни средств, ни юридических возможностей решить проблему, не позавидуешь – но еще более незавидна судьба шахтеров. Возможный голод может вывести людей на баррикады – причем, в прямом смысле. Их предвестники, голодовки, уже имели место быть.
Где будет в это время все это замутивший господин Гуцериев? Возможно, снова что-нибудь покупать, возможно, получать очередное звание «Поэт года» за красивые душевные стихи о любви и доброте, возможно, закатывать новый пир на весь мир для очередного брачующегося родственника… Но точно не в умирающих шахтерских городах Восточного Донбасса, куда (видимо, недалек тот день) скоро, как и в соседний Донецк и Луганск, тоже поедут фуры с «гуманитаркой»… Правда, ростовский губернатор обещает к середине года долги погасить при помощи «Региональной корпорации развития» и, возможно, до баррикад в шахтерских городках не дойдет. Но насколько же смешной теперь выглядит доверчивость в 2011-м губернатора к Гуцериеву, которого называют «убийцей угольной промышленности» – да еще на фоне того, что один открыто заработал, ввергнув основную сферу региона в коллапс, а регион «утершись», выплачивает за него долги по зарплате. И речь, в принципе, даже не о Поджидаеве – он, конечно, жулик – но он пешка, марионетка. А «кукловод»… где-то уже подбирает себе новые «куклы»…
История кузбасской золушки»
Золотые деньги кемеровских угольщиков тоже давным-давно прошли и при отсутствии перспективы на улучшение тем ценнее выглядел со своими программами развития угольной промышленности в регионе «Русский уголь». Да только не долго музыка играла… Вернее, заиграла в других местах – на эстрадных площадках под стихи Гуцериева. А жизнь кемеровских шахтеров превратилась в страшную прозу.
На Кузбассе сработали те же «акульи» методы, что были опробованы в Ростовской области: задержка зарплат, превратившаяся в огромные долги, отсутствие технического контроля и техники безопасности, табу на закупку техники и оборудования, в следствие чего по предписанию Ростехнадзора шахты начали закрывать. Чего, собственно, и добивались владельцы – закрыть не своими руками, мы, мол, тут ни при чем. А в силу ранее взятых кредитов которые никто не собирался возвращать, ибо целью было банкротство, владельцы документы на это банкротство и оформляли.
Правда, официальная информация причины ухода «Русского угля» из Кузбасса такова – компания не справилась с высокой конкуренцией в регионе и не сумела вывести свои добывающие предприятия на безубыточность, не говоря уже о доходности. Но самое смешное и грустное одновременно состоит в том, что цели выйти на безубыточность никто и не преследовал – цель была «хорошие» шахты продать с выгодой, «плохие» - обанкротить, чтобы не возвращать кредиты, не платить по зарплатным и налоговым долгам, по привычке скинув этот непомерный груз на региональные власти. А долгов лишь по одним кредитам и лишь по одному из разрезов «Евтинский» семи разным финансовым организациям – на 100 миллионов рублей. При том, что стоимость активов разреза – чуть более 31 миллиона. Понятно, что физически это предприятие банкрот. И соседние шахты в том же положении. А это значит, что и моно-города, где угольные предприятия – градообразующие, в скором времени – банкроты. Закроются магазины, рынки, поликлиники, больницы, школы, детсады… А там и свет с газом на подходе…Тысячи людей без денег, работы, еды, без света и тепла… А много ли такому городу надо? Немного – возможность применить свои рабочие руки и только. Остальное приложится. Хороший хозяйственник с нормальным финансовым ресурсом наведет в таком городе порядок за пару лет. Да только ростовским и кемеровским шахтерским городам повезло лишь в части этой фразы – с финансовым ресурсом «пришельца», который годовой бюджет моно-города в легкую тратит на производство клипа песни на свои стихи, не говоря уж о семейных гулянках, на деньги от которых можно было бы помочь целому региону.
Хотя почему-то хорошие хозяйственники не торопятся туда, где и самому заработать можно, и благососояние людей поднять. Ищут где полегче, чтоб сразу – вложил рубль, взял пять? Тогда это вопрос к государству, к центральной власти, которая за масштабным освоением Арктики, проведением дорогущих спортивных мероприятий, возведением мостов «государственного значения», не замечает, что творится там, в глубинке? Ведь если там беспределит какой-то очередной олигарх, которому то ли смотрит в рот, то ли не может с ним справиться местная власть, а в итоге целый регион остается в разрухе и нищете, разве это не вопрос безопасности государства, целостности страны, о которой так печется верхушка кремлевского «айсберга» и так надеется и дальше усиживать на своих «теплых» местечках? Кто будет выбирать их в депутаты, в президенты – голодные и замерзшие шахтеры, сейчас разбирающие свои брошенные предприятия на металлолом, чтобы прокормить семьи и которых бросили на произвол судьбы все – в том числе и те, кто претендует переизбраться?
Хотя, может, тот же «Гуцериевский уголь» (ошибся в названии юрлица, но не ошибся по сути) еще все еще и хочет «помочь» тому же Кузбассу? Ходят разговоры, что компания ищет возможности для покупки новых угольных активов в регионе… Как когда-то нашла их в Сибири, купив Новосибирский металлургический завод при полном отсутствии других претендентов и благодушном отношении обладминистрации. Ростовский губернатор Голубев тоже когда-то расплывался в счастливой улыбке…