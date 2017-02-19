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19 февраля 19:42

Ксения Собчак рассказала о поездке главы «Роснефти» на детокс-курорт на самолете компании

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала о поездке главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина на детокс-курорт в Италию. «Это такой красивый, прекрасный, роскошный курорт, где люди худеют», - пояснила телеведущая

Фото: Ведомости

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала о поездке главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина на детокс-курорт в Италию. «Это такой красивый, прекрасный, роскошный курорт, где люди худеют», - пояснила телеведущая.

В эфире телеканала «Дождь» Ксения Собчак рассказала, что после рождения сына отправилась на курорт в Мерано. «Кого первым я встретила у чайничка с чаем, стимулирующим все выводы токсинов, скажем так? Сечина! Я встретила Сечина, который поздоровался. Явно ему не понравилась эта встреча», - рассказала телеведущая.

По словам Собчак, после этого она Игоря Сечина больше не видела. «Хотя он там где-то был. Потому что, уезжая, я увидела самолет «Роснефти». То есть явно он это делал как командировку. Неплохая командировка. Самолет-то государственный, корпоративный», - добавила журналистка.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал рассказанную Ксенией Собчак историю «сплетнями».

«Мы не занимаемся сплетнями и светской хроникой, почему вы меня об этом спрашиваете? Какое я имею отношение к личной жизни человека? Какой самолет, какая «Роснефть», о чем вы? Это ерунда. За какой госсчет? Вы бредите! Горчичник себе поставьте», - заявил возмущенный Леонтьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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