Ремонт или кошелек?
Такой выбор должен остаться у потерпевших автовладельцев, считают юристы из Совета при Президенте
В Госдуме проходит процедуру второго чтения законопроект о реформе ОСАГО, согласно которому устанавливается приоритет ремонта над денежной выплатой для потерпевших автовладельцев. Положения законопроекта вызывают бурные споры между депутатами и Центробанком, что затягивает жизненно необходимые изменения в системе обязательного страхования. Их введение было намечено на 1 марта 2017 года.
На этот раз к обсуждению подключился Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Юристы готовы дать отрицательный отзыв на законопроект.
Впрочем, с самой идеей замены денежной выплаты ремонтом эксперты согласны. По сути, для владельца машины главное – чтобы его авто качественно и быстро починили. Но при этом он должен иметь возможность выбрать такую форму возмещения, какая ему подходит. В целом по реформе юристы подготовили семь принципиальных замечаний.
Например, остается непонятным, почему приоритет ремонта устанавливается только для физических лиц, имеющих только легковой автомобиль. Для юрлиц порядок возмещения остается прежним. Юристы указывают, что и те, и другие оказываются в одинаковой правовой ситуации – собственники поврежденных транспортных средств. Однако у одних остается право выбора, у других нет.
Далее, весьма неопределенным остается порядок рассмотрения заявления потерпевшего о возмещении ему ущерба в денежной форме, какие причины для этого могут быть достаточными и как будут разрешаться споры. Отсутствие четких критериев и правовая неопределенность может вызвать волну новых судебных споров в сфере ОСАГО.
Юристы считают недопустимым создание специальной комиссии при Российском союзе автостраховщиков, которая будет решать вопрос о денежном возмещении в случае «тяжелых жизненных обстоятельств» автовладельца. Потерпевший будет вынужден давать соответствующие пояснения комиссии и согласовывать получение денежных выплат от страховой компании. Правда, в последней версии поправок, которая будет представлена депутатам для обсуждения 21 февраля, подобное предложение отсутствует. Вместо этого определены более четкие критерии получения денежной выплаты: смерть потерпевшего, причинение ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, получение инвалидности первой и второй групп. При этом решение о выплате деньгами может быть принято в отношении одного и того же потерпевшего не чаще одного раза в три года.
И, наконец, экспертов не устраивает то, что под реформу попадают только те договоры ОСАГО, которые будут заключены после принятия поправок в закон.
Доводы сторонников законопроекта остаются прежними: необходимость борьбы с мошенниками-автоюристами и посредниками от ОСАГО. На днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Совете федерации, что изменения в законе «сделает ОСАГО неинтересным для недобросовестных посредников-автоюристов» и выразила надежду, что сенаторы ее поддержат. Глава ЦБ отметила, что без реформы ОСАГО станет убыточным на всей территории страны уже в этом году. Сейчас убытки терпят страховщики в трети регионов.
Добавим, что Совет уже не первый раз критикует реформирование страхового сообщества. В конце 2015 года он обрушился с критикой на идею создания национального перестраховщика для санкционных рисков. Но к апрелю 2016-го пересмотрел свою позицию, и в итоге перестраховочная «дочка» ЦБ появилась в октябре прошлого года.