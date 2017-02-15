Управделами президента выйдет на рынок с товарами под «кремлевским» брендом
Управление делами президента весной текущего года планирует выйти на рынок с товарами под собственной маркой «Кремлевское качество»
Управление делами президента весной текущего года планирует выйти на рынок с товарами под собственной маркой «Кремлевское качество». В ведомстве обещают, что под этой маркой будут продаваться только товары высокого качества.
«Основная идея данного проекта заключается в постоянном отборе на базе "зонтичного бренда" товаров с высоким качеством, которые будут доступны не только покупателям в подведомственных Управделами предприятиях, но и рядовым потребителям в торговых сетях», - сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова «Ленте.ру».
Среди товаров, которые поступят на рынок под маркой «Кремлевское качество», будут молочные продукты и бакалея. Товары должны быть высокого качества и при этом реализовываться по доступной цене.
В Управделами отметили, что проект рассчитан на поддержку отечественного производителя, в том числе малого и среднего бизнеса. В рамках реализации проекта планируется сформировать пул добросовестных поставщиков.
Контроль качества товароы будет проводиться на базе независимой аккредитованной лаборатории.