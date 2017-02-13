Борцы с коррупцией попросили проверить главу Россельхознадзора на конфликт интересов
Эксперты российского подразделения организации Transparency International нашли у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта активы, которые относятся к сфере регулирования его ведомства
Эксперты российского подразделения организации Transparency International нашли у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта активы, которые относятся к сфере регулирования его ведомства. Борцы с коррупцией обратились в прокуратуру с просьбой проверить чиновника на возможный конфликт интересов.
Замдиректора организации Илья Шуманов сообщил Центру управления расследованиями о том, что Сергей Данкверт является владельцем компаний, которые работают в сфере, подконтрольной его ведомству.
«Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», - заявил Шуманов.
По данным борцов с коррупцией, главе Россельхознадзора и его родственникам принадлежат агрохолдинг «Агроплемсоюз», ООО «ДомСтрой», ООО «Стандарт плюс» и охотничье хозяйство «Озерное».
В пресс-службе Россельхознадзора по поводу претензий борцов с коррупцией заявили, что указанные компании достались главе ведомства в наследство от умершего отца. Кроме того, данная информация является открытой.
«Говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно», - заявили РБК в пресс-службе ведомства.