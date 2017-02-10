Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
Зачем покупать билет на самолет, если можно купить… самолет – примерно по такому принципу живет и творит известный российский поэт от бизнеса
Придумай себе красивую сказку
Если верить рассказам самого нашего героя, он выходец из семьи ингушских «ломоносовых» - его дед Саад в девятилетнем возрасте пешком и на босу ногу ушел из Тверской области искать лучшей доли и через поля и горы дошел до Грузии, где в более зрелом возрасте превратился сначала в полицейского пристава, а позже и в известного коммерсанта (и сегодня немало правоохранителей легко становятся большими бизнесменами – видимо, неплохая стартовая площадка для рывка в лучшую жизнь).
Не бедствовал Саад Гуцериев и при Советах – как опытного руководителя его кидали то на одно предприятие, то на другое. Но участи депортации вместе с большинством ингушей он и его семья все равно не избежали – так же, как не избежал репрессий и его отец Сафарбек, работавший в казахстанской ссылке следователем НКВД, и вышедший на свободу лишь после смерти вождя народов.
Путь к своим будущим миллиардам выходец из многодетной семьи Мишка Гуцериев начал в 13 лет, торгуя на целиноградском рынке самодельными открытками. А к 27 годам, подобно легендарному деду, совершил впечатляющий рывок от студента «химтеха» до гендиректора грозненского объединения художественных промыслов, к началу девяностых поставив клан Гуцериевых на одно из первых мест в чеченском «форбсе».
Дудаевская власть стала для Гуцериевых настоящей бедой – рейдерские захваты их предприятий пошли волной и семья, опять же, согласно легенде, погрузив «пожитки» в грузовик и чуть ли не в чем была, поехала искать спасения в Москве. В принципе, эта часть легенды близка к истине, за исключением маленькой недосказанности – кое-какие гуцериевские активы благополучно и загодя успели осесть в первопрестольной еще до пересечения пыльным грузовиком с чеченскими номерами садового кольца. Иначе каким образом «беженец» Гуцериев тут же открывает первую компанию и под какие гарантии он в скором времени берет кредит на развитие, которое стремительно пошло в гору – Бинбанк, ювелирка, нефть, серьезные контракты, за которые другие, в том числе, и местные бизнесмены-старожилы, тщетно бились годами, личный самолет…
Я б в политики пошел
Ну, какой успешный российский «коммерс», наколотив кучу «бабок», не начинает мнить себя великим политиком? Причины получить заветный мандат хоть куда-нибудь у всех свои – но одна есть общая для всех. Если ты при мандате – твой бизнес никто не тронет, да еще есть и дополнительные возможности его развить. Сказать бы честь и хвала господину Гуцериеву за честность – он один из немногих, кто открыто признавался в том, что госдумовское депутатство было вынужденной мерой, необходимой для его бизнеса. Но с другой стороны эту открытость можно назвать наглостью и наплевательством на общество – мол, смотрите я какой – стал депутатом для решения своих личных проблем и мне за это никто ничего.
Ничего особенного политик Гуцериев на кремлевских подмостках и не сделал, с головой окунувшись в «заботы» о малой родине. Первый внутрироссийский оффшор и развитие зоны экономического благоприятствования в Ингушетии проходили под личным присмотром владельца Бинбанка, успевавшего еще и зарабатывать себе имидж миротворца на выкупе для тогдашнего нищего и безрукого правительства заложников у чеченских бандюков.
Можно сказать, для Кремля тогда Гуцериев стал «своим парнем», чего тот и добивался – он серьезно положил глаз на республику, где его старший брат Хамзат, в то время возглавлявший республиканское МВД, собирался баллотироваться в президенты Ингушетии.
Потенциальное президентство брата открывало новые возможности на территории республики и Михаила Гуцериев, тогда уже то же президент, но госкомпании «Славнефть», поспешил изрядно вложиться в избирательную компанию брата.
Но… поспешил – людей насмешил. В Кремле уже успели в который раз перетрусить состав и те, к кому еще недавно Гуцериев заходил без стука, ушли ковырять грядки на загородных усадьбах. А «новые русские кремлевцы», тоже имевшие виды на многострадальную замученную войной республику свои виды. И под эти виды здорово подходил «гэбист» Мурат Зязиков.
Две силы, идущие на выборы, выглядели по-разному. Хамзат Гуцериев в Ингушетии был свой – не надо быть большим политологом, чтобы предсказать его победу. Мурат Зязиков вышел на выборы под могучей «крышей» Москвы, которая в закулисной предвыборной игре обыграла Гуцериевых с сухим счетом – не сумев «убедить» Гуцериевых забыть о выборах «по-хорошему», сняли его с гонки за всякие нарушения через суд.
Кстати, та несговорчивость дорого обошлась Михаилу Гуцериеву – тогда еще кремлевский приближенец Роман Абрамович воспользовался охлаждением отношения к тому со стороны «больших людей» и всеми правдами и неправдами добился ухода Гуцериева с поста президента «Славнефти», которую позже спокойненько и без помех приватизировал в пользу свой «Сибнефти». Не то, чтобы «вор у вора шапку украл» – скорее, в волчьей стае один другого «перевыл».
Плюс-минус миллиард
Но плох бы был тот «миллионщик», толкавший на целиноградском базаре нелепые открытки, если бы сразу лапки кверху. Не вышло там – выйдет в другом месте. Заполучив себе в партнеры знаменитую швейцарскую Glencore, Гуцериев создал «Русснефть», причем, активы компании создавал не из крупных участников, а скупал по мелочи по всей стране тех, про кого забыли крупные «рыбы». А с миру по нитке – получилась серьезная корпорация, которая в погоне за большим контрактами и дележом юкосовских активов тут же перебежала дорожку почти своей «тезке» - «Роснефти» весьма влиятельного парнишки Игоря Сечина. Влиятельного настолько, что по версии «Ведомостей» к Гуцериеву ввалился бывший питерский охранник ВВП Роман Цапов и, закинув ноги на стол, предложил обмен: 200 «лямов» баксов или некие связи бизнесмена с террористами станут кое для кого поводом для кое-чего.
Вымогатель был «послан» и Гуцериева силовики взяли в такой оборот, что свою «Русснефть» ему едва удалось отбить. Но это были еще цветочки… Когда в 2006 году Гуцериева с самого верха вежливо просят уступить долю в одной из «дочек» ЮКОСА, а взамен получить в подарок пай в «дочке», но уже ненавистной ему «Роснефти» - Гуцериев ответил свое любимое «нет». И тут же у «Русснефти» обнаружились удивительным образом ранее не замечаемые 17 миллиардов рублей неуплаты налогов, что вылилось в арест акций компании и повальных обысков во всех других фирмах коммерсанта.
Получив в довесок еще и подписку о невыезде, Гуцериев понял – жаренным запахло, как никогда. Быстренько толкнув «Русснефть» другому «волчаре» Олегу Дерипаске, Гуцериев наплевал на подписку и окольными путями всплыл там, где обычно делает это большинство российских беглецов-миллиардеров при запахе жаренного – в Лондоне. И уже оттуда подобно другим при помощи интернета и СМИ на весь мир принялся ябедничать на «определенных лиц в российских властных структурах», не дававших ему вести честный бизнес.
Правда, несмотря на 3 миллиарда долларов на кармане и тут же успешно освоенный зарубежный бизнес в Азербайджане, Казахстане и Турции, невольный изгнанник настолько тосковал по Родине, что в своей печали научился хватался за любое хобби, глушившее тоску по родным «березкам» - скрипка, фортепиано, живопись, фотографирование… Но все не то, не то… Ничего не помогало.
Родина – пусть кричат
А тут в медведевское президентство либерализировали законодательство, отныне позволяющее «проштрафившихся» бизнесменов не казнить, а миловать. Гуцериев поймал свой момент во время приезда в Лондон «сбермагната» Грефа – по сути, пошел ва-банк, предложив тому сделку по выкупу обратно «Русснефти», которую Дерипаска развалил, повесив на нее семимиллиардный долг, и ярмом повисшую на кредитовавшем его Сбербанке, упорно не хотевшим забирать такой балласт в счет погашения долга. Гуцериев сознательно шел на огромные затраты по приобретению дефилировавшей на грани банкротства, чтобы задобрить Кремль. Грефу предложение пришлось по душе – еще бы, одним махом возвращался кредит и проблемная компания обретала второе дыхание, а в перспективе она снова придет в Сбербанк за кредитом. В общем, Греф выступил миротворцев в этой ситуации и лично пошел на поклон к Путину просить за изгнанника. Грефу обещали помочь. И помогли. А чтобы сохранить лицо, пустили домой Гуцериева лишь в 2010-м, после путинского пакета поправок, запрещающего арест обвиняемых по «предпринимательским» статьям и вообще смягчающим наказание за экономические преступления.
Как это всегда бывало, на новое старое место Михаил Гуцериев приехал не пустым. И снова принялся энергично развивать бизнес уже в России, за непродолжительное время реанимировав смертельно больную «Русснефть» и поставив ее в одни из лидеров по добыче нефти. Настолько, что правительству одно время даже пришлось требовать от компании снижения оборотов, чтобы не нарушить договоренности с ОПЭК. Однако, ни этот факт, ни враги, ни кризис не мешали Гуцериеву богатеть, как на дрожжах и позволяют спокойно занимать свое место в официальном «Форбсе» с 5,9 миллиардами долларов.
Ну, и если снова сказать о том, что господин Гуцериев пустым в места обетованные не приезжает, вернулся он на Родину не только с сохраненными и даже приумноженными деньгами, но и с парой сборников стихов. Собственного сочинения, если вдруг кто не слышал. Потому как тоска по Родине скрипками и рисунками никак не глушилась - а вот стишки, что начали выскакивать из-под пера столь универсально развитого миллиардера, помогли-таки осознать - пора к березкам. На, а каков в делах Гуцериев - всем известно. Раз привез домой миллиарды, значит будет привычно умножать их на два, три, десять, скупая не «копеечные» акции ради акционерства в чужом бизнесе, а скупая компании целиком, раз прихватил с собой стихи, значит тоже не просто так. И если в творческом российском небе еще не сияла звезда Гуцериева, значит всего лишь нужно было выяснить - сколько стоит... небо. Но о массовой скупке «небесных акций» расскажем отдельно - ведь такого «таланта» русская земля еще не видела. Так что совсем непоэтическое продолжение о том, как любой стих можно превратить в песню, следует...