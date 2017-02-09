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09 февраля 00:03

Семья Геннадия Тимченко контролирует половину компании-подрядчика «Газпрома»

Миллиардер и друг президента России Геннадий Тимченко вместе со своими родственниками владеет половиной акций компании «Стройтранснефтегаз», которая является крупным подрядчиком «Газпрома»

Миллиардер и друг президента России Геннадий Тимченко вместе со своими родственниками владеет половиной акций компании «Стройтранснефтегаз», которая является крупным подрядчиком «Газпрома». Ранее сообщалось, что только одному Геннадию Тимченко принадлежит 31,5% акций компании.

В беседе с РБК  бизнесмен признался, что владельцами подрядчика газовой монополии являются в том числе и его родственники. Он отметил, что его семья контролирует «минимум половину» «Стройтранснефтегаза».

«Стройтранснефтегаз» занимается строительством магистральных газопроводов «Сила Сибири» и Ухта — Торжок, объектов терминала СПГ в Калининграде.

Прибыль «Стройтранснефтегаза» по итогам 2015 года составила 10,5 млрд рублей, выручка — 188,3 млрд рублей.

Напомним, что сам Геннадий Тимченко входит в список так называемых «королей госзаказа» наряду с братьями-бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами. Всех этих бизнесменов считают близкими друзьями президента Владимира Путина.

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