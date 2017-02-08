Много на себя берут
Федеральная антимонопольная служба подозревает столичные власти в завышении тарифа на услуги эвакуаторов
ФАС проверила цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей по запросу первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова. Как известно, с 1 сентября регионам поручили пересчитать расценки на услуги эвакуатора по единой методике, разработанной ФАС – во исполнение требований КоАП. Перерасчет должен был облегчить участь нарушителей ПДД, особенно москвичей. В Москве тарифы на эвакуацию доходили до 7 тысяч рублей, так как были привязаны к стоимости авто. Правомочность такого способа расчета была сомнительной, юристы и общественники ждали пересмотра в пользу автовладельцев. Но, к их удивлению, московская мэрия, пересчитав расценки, пришла к выводу, что они в реальности еще выше. Однако менять ничего не стали, чтобы «не нагнетать».
Вячеслав Лысаков после этого и обратился в ФАС, чтобы там внимательно изучили методику расчета тарифов, которую применял департамент экономической политики и развития Москвы. Выяснилось несколько интересных фактов.
Во-первых, в стоимость тарифа закладывалась среднемесячная зарплата работника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) – 67 тысяч рублей. В то время как средняя зарплата транспортников в Московской области 59,7 тысяч рублей. Во-вторых, учитывалась штатная численность работников – 1242 человека. ФАС же указывает, что перемещением транспорта занимаются 1120 сотрудников. В-третьих, департамент экономической политики заложил в тариф, что на один эвакуатор приходится 4,4 водителя в сутки. Запросив путевые листы, в ФАСе пришли к выводу, что водителей требуется меньше.
Итак, при расчете тарифов применялись явно завышенные показатели – такой вывод сделал депутат, изучив выводы ФАС. Однако антимонопольная служба не имеет рычагов давления на мэрию.
В департаменте экономической политики Москвы, напротив, считают, что никакой ошибки в расчетах нет. Тарифы основывались на фактических расходах предприятия в 2015 году и плановые показатели на 2016 год. При этом учитывались индексы социально-экономического развития России. Сведения о режиме работы сотрудников были предоставлены департаментом транспорта. Кстати, на момент проверки ФАС полномочия по формированию тарифов уже были переданы этому департаменту. Соответствующее постановление 19 декабря 2016 года подписал мэр Сергей Собянин. В департаменте транспорта тариф менять не стали и используют старый.
Вячеслав Лысаков, затеявший проверку, останавливаться не собирается. Он считает, что тарифы должны быть по крайней мере вдвое ниже. Депутат послал запрос в Следственный комитет с просьбой провести доследственную проверку фактов, выявленных ФАС. Ранее он обращался в Генпрокуратуру, чтобы там «принудили» изменить тарифы.
Надо отметить, что в 2015 году партнер юридической компании "ФБК Право" Александр Ермоленко уже судился с департаментом экономической политики по этому же поводу, но проиграл. Теперь он считает, что спор на уровне Госдумы сделает разговор о тарифах более конструктивным. Также юрист возлагает надежду на департамент транспорта, которому передали полномочия определять тарифную политику по эвакуации в Москве. Но для того, чтобы департамент пошел на диалог, должен быть какой-то «дополнительный политический противовес». И таким может стать, по мнению Александра Ермоленко, ФАС.