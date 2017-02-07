Компания «Вымпелком» откажется от аренды половины своих офисов
В компании пояснили, что откажутся от половины административных офисов ради сокращения издержек. «Вымпелком» планирует отказаться примерно от 60 тысяч квадратных метров.
Сотовая компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») решила отказаться от половины своих офисов по всей стране. Сотрудники компании перейдут на удаленную работу.
В компании пояснили, что откажутся от половины административных офисов ради сокращения издержек. «Вымпелком» планирует отказаться примерно от 60 тысяч квадратных метров.
Пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева в беседе с РБК отметила, что сокращение арендных площадей связано с реализацией программы BeeFree, запущенной в 2016 году. Часть сотрудников подписывали дополнение к трудовому договору и переходили на работу частично вне офиса.
В 2017 году на удаленную работу планируется перевести от 50 до 70% сотрудников компании.
«Программа BeeFree завоевывает все большую популярность у наших сотрудников, даже больше, чем мы ожидали. Поэтому и увеличили количество офисных площадей, которые возможно сократить», - заявила Айбашева.