Глава Bosco высказал претензии к тендеру ОКР на экипировку для олимпийцев
Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который спустя 15 лет прекратил сотрудничество с Олимпийским комитетом России (ОКР) по части разработки и поставки экипировки для спортсменов, высказал претензии к новому тендеру
Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, который спустя 15 лет прекратил сотрудничество с Олимпийским комитетом России (ОКР) по части разработки и поставки экипировки для спортсменов, высказал претензии к новому тендеру, который выиграла компания Za Sport. По мнению г-на Куснировича, по факту никакого тендера вообще не было.
Как уже сообщала «Общая газета», вместо компании Bosco Михаила Куснировича экипировку для российских олимпийцев будет производить компания ZA Sport, владелицей которой является дочь руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина.
Группа Михаила Куснировича Bosco di Ciliegi занималась разработкой и поставкой спортивной формы для российских олимпийцев с 2002 года. За период сотрудничества с ОКР направление Bosco Sport стало полноценным бизнесом группы. В 2017 году ОКР контракт с Bosco не продлил и выбрал нового технического спонсора.
Михаил Куснирович в беседе с «Коммерсантом» отметил, что хорошо знает, что такое тендер и как он должен проходить. Однако объявленный ОКР конкурс по выбору технического спонсора мало похож на тендер. «Самого тендера не было точно. Было предложение подать заявку. Как ее обсуждали, кто еще был участником, кроме нас, какими были критерии, остается тайной, во всяком случае для нас», - заявил бизнесмен.
Глава Bosco отметил, что выдвинутые компании условия были «необоснованными и неадекватными». «650 млн рублей в год. За спорт. Не меньше! И они, так скажем, не отрабатывались, по нашим представлениям. Наш опыт не позволял на все соглашаться с закрытыми глазами. Это все-таки не благотворительность, это профессиональная маркетинговая работа», - добавил бизнесмен.
Теперь новым техническим спонсором российской олимпийской сборной будет компания ООО «За Спорт», учредителем которой является Анастасия Задорина. Дизайнер известна, как автор акции «Модный ответ - санкциям нет!». В рамках акции можно было обменять свои футболки на дизайнерские с патриотической символикой и надписями: «У нас свои приколы без вашей кока-колы», «Санкции? Не смешите мои искандеры!», «Тополь санкций не боится».