Кому на Брянщине земли мало?
С помощью тракторов, крепких ребят и дочерних фирмочек мясной «гигант» Мираторг отжимает сельхозугодья у брянских фермеров
Мираторг
Спору нет – компания для нищей Брянской области в свое время стала самой настоящей «палочкой-выручалочкой» - легко взяла себе сто лет не паханые и, по сути, заброшенные земли, построила десятки производств, дала сотни и сотни рабочих мест с зарплатами, о которых здесь на селе даже не слыхивали. «Карт-бланш» от брянских властей был наиполнейший – тем более, что «сватов» Мираторга с Брянщиной хватало на самом высоком уровне. Когда все только начиналось, в регион в 2012-м зачастили люди, из-за которых обычно на дорогах перекрывают движение – премьер Медведев, тогдашний зампредседателя правительства Зубков… Последний даже был третейским судьей на «стрелке» между тогда еще губернатором Дениным и президентом Мираторга Линником, где основными были «вопросы взаимодействия между региональными органами власти и агрохолдингом». Денин прозрачный намек понял и все 625 миллионов рублей, выделенные Брянщине по программе развития мясного скотоводства достались «наиболее перспективному претенденту» «Брянской мясной компании», одной из самых любимых «дочек» Мираторга. А четыре десятка местных фермеров, под обещанную и даже частично оформленную госсубсидию набравшие кредитов, остались кто с носом, кто с чем пониже. Кто-то потом разорился, кто-то с трудом перекредитовывался, влезая в еще большие долги, кто-то продолжал тянуть лямку, надеясь, что или власть образумится, или власть… сменится.
Власть сменилась. Пришел Александр Богомаз – сам в недавнем прошлом фермер. Казалось, вот она – правда и справедливость для всех кинутых прошлой властью… Но…
Один лишь пример, как областная власть и Мираторг плечом к плечу продолжают давить мелкие хозяйства. Причем, юридически не подкопаешься. Небольшое предприятие «Дятьково-агро» на 600 голов КРС работало вполне конкурентноспособно, никому особо не мешало – но в какой-то момент почва ушла у фермеров из под ног. Практически в прямом смысле – большие выпасные угодья, давно и прочно арендуемые у другой аграрной фирмы «Дружба», последняя вдруг переарендовала новым договором Мироторгу, оставив дятьковских фермеров с несколькими сотнями голов, но без выпаса. Беда дошла до нынешнего губернатора Богомаза, прилюдно пообещавшего оставить 600 гектаров бывшим арендаторам (мол, там и Мираторгу хватит). Но пока слова до выполнения обещанного не дошли. И если не дойдут – к весне дятьковцам скот надо резать, выводить его все равно будет некуда. На одном из заседаний дятьковского райсовета за местное хозяйство вступился даже глава района Павел Валяев, не скрывавший эмоций и нелестных эпитетов в сторону Мираторга. Но волнения и сочувствия в зале районный «голова» не встретил – ибо, похоже, все уже решено там, в других кабинетах, куда так легко вхожи господин Линник и К. А такой поддержкой грех не воспользоваться. Мираторг и воспользовался – старых земель стало не хватать, а новых свободных не удивление не осталось. На удивление – потому что, достаточно просто проехать по районам области, чтобы понять – для того, чтобы пустующей земли здесь не осталось совсем, и десяти Мираторгов не хватит. Но в области он один – и земли нет. Руководство компании на этот счет не горевало – нет свободной, освободим под себя занятую. Благо, к тому времени областной «карт-бланш» для Мираторга плавно переместился в районы и многие местные чиновники, в душе, может, и скрипящие зубами от наглости пришельцев, зато социальные, экономические и прочие проблемы зачастую решающие при помощи «большого брата», рады были оказаться полезными Мироторгу во всем, что входит в их полномочия. Поэтому избрав политику вытеснения фермеров с нужных им земель, Мираторг был спокоен – у него деньги, у него Москва за спиной, местная власть рядом и в рот глядит, и штат юристов, числом побольше, чем у иных фермеров поголовья скота. Так что, сразу скажем – в этой истории никого не пытали, на ремни не резали, не похищали, и родственников в заложники не брали. Да и не надо этого Мираторгу, учитывая вышеперечисленные рычаги воздействия.
Фермер
Есть в Брянщине индивидуальный предприниматель - Алексей Васильевич Дюбо, руководитель одноименного крестьянского хозяйства в Почепском районе области. Отец шести детей. Специализация – разведение овец и лошадей. В своем хозяйстве он и директор и агроном и зоотехник и ветеринар. Начинал в 2006-м – после вынужденного перерыва работу возобновил в 2014-м. Его хозяйство – это 180 гектаров собственной, постепенно выкупаемой земли, 30 гектаров арендованной, живности на балансе около девятисот голов, треть из которых лошади. Хозяйство ведет круглогодично – его стада даже в зимнее время выходят на пастбища. Изучает и осваивает новые технологии по обработке почвы и разведению животных. Категорически не использует ядохимикаты и химудобрения. Да и зачем, если его почти 900 голов дают тонны бесплатного удобрения, в просторечье зовущегося навозом.
В общем, хозяйство, если и не образцовое, то точно показательное для многих – не каждому фермеру, подобно Алексею Дюбо, удается вытащить свое хозяйство из многочисленных кредитов сначала в «ноль», а затем и в прибыль, собирая очередь из покупателей его баранины и конины. Казалось бы, такого «беспроблемного» фермера местные власти на руках должны носить – не ходит, пороги не обивает с просьбами, помощи и денег не просит. Работает, налоги платит, покупаемую или арендованную землю реально осваивает. Однако…
«Война»
Летом 2014-го на засеянных кормовыми травами полях появились «оккупанты» - несколько тракторов и давай колесами землю вздымливать. Алексей Дюбо только что под тяжелые машины не лег – не дал проехать дальше. Заодно и узнал – чьих были незваные гости. От соседей – с фермерского хозяйства «Савостьяны». Что это – фермерский междусобойчик? Да нет – «Савостьяны» приписаны к «Брянской мясной компании», которая в свою очередь, и это ни для кого не секрет, является одной из «дочек» Мираторга.
Тракторные набеги время от времени продолжались, к осени стихнув, но успев нанести урон хозяйству Дюбо – часть посевов была уничтожена. Но это были еще цветочки – в октябре соседи зашли с другого конца. Алексей Дюбо получил уведомление за подписью управляющего «Савостьяных» Владимира Лысенко – в нем черным по белому финансовая претензия к Дюбо на 209 тысяч рублей за потравку мираторговских полей, а так же требование убрать свой скот со спорных полей в недельный срок, ибо «Брянская мясная компания» в ближайшее время собирается эти земли запахивать.
Алексей Дюбо подал жалобу в райадминистрацию, где после изучения вопроса за фермера заступились, признав соседские претензии необоснованными, после чего наступило небольшое затишье. Но уже в ноябре в дом к Дюбо заявились двое крепких парней, которые, не застав фермера дома, стали названивать ему на телефон и угрожать расправой, если его лошади будут продолжать пастись на «чужих» землях. По крайней мере, так Алексей Дюба описал ситуацию в своем заявлении в полицию. Та провела проверку, естественно, ничего не выявив – ни свидетелей разговора, ни записи. Дела не завели – но кого-то, видимо, поднятый фермером шум заставил пересмотреть свою стратегию и тактику. После относительно спокойного 2015-го в году прошедшем в бой вместо «бронетехники» пошли «адвокаты дьявола» - мираторговские юристы. И первая атака была точечной – «гиганту» понадобился кусок земли чуть ли не в центре дюбовского хозяйства. Это как раз и была та самая «спорная» земля, о которой говорилось выше. Спорной она стала совсем недавно – до того фермер два раза безболезненно перезаключал договора на аренду с райадминистрацией, а в июле 2016-го получил отказ. Причина? В связи с изменениями в законодательстве данный участок передали с баланса района на баланс местного сельского поселения, глава которого Владимир Афанасенко тоже дал Алексею Дюбе отворот-поворот. С мотивацией «надо учиться получать землю на условиях честной и конкурентной борьбы». Наверное, господин Афанасенко ничего не слышал о Всероссийском форуме сельских поселений 2011 года, где никто иной, как сам президент во всеуслышание заявил о приоритете для работающих на земле фермеров при ее раздаче. А Дюбо не просто на ней работал – простите, вылизывал не один год.
Поняв, что Афанасенко так и будет тянуть кота за то, что у него сзади, Дюбо в ноябре 2016-го для ускорения процесса через газету выставил участок на торги, не особо надеясь на успех – кому интересен «анклав» посреди чужих угодий? Но объявление дало обратный эффект – желающий участвовать в торгах нашелся. Некое хозяйство Кузнецова. Некое, потому что самого Евгения Юрьевича на здешней земле никто в глаза не видывал. Зато все знают, и снова это никакой не секрет – глава крестьянского хозяйства Кузнецова и гендиректор фирмы «Агромир-Брянск» с белгородской регистрацией и учредителем в лице… ООО «Мираторг-Брянск» Евгений Кузнецов лицо одно и тоже. И основная деятельность «крестьянского хозяйства» гендиректора Кузнецова, судя по всему, не работа в полях – а отжатие этих самых полей у других.
Да, формально хозяйство Кузнецова, выходя на торги, статью 39.18 Земельного кодекса, где участие разрешено лишь физлицам и крестьянским хозяйствам, не нарушает. А по факту на торги выходит огромная корпорация с неограниченными возможностями, заранее предрекая исход сражения.
Перспективы
Алексей Дюбо твердо уверен – та схема отъема земли, которую сейчас пробуют на нем, изобретена не сегодня и уже опробована не раз и не два. Ох как прав, Алексей Васильевич… Примерно в то же время в другом районе области держал осаду против Мираторга другой известный брянский фермер Александр Львов. И тоже хозяйство на ходу – даже сеть своих магазинчиков. И когда казалось, фермер отбил все претензии агрохолдинга на свои угодья, беда пришла, откуда не ждали. В мясе, изъятом в одном из его магазинов, при экспертизе обнаружилась африканская чума - вещь серьезная, но требующая, как минимум, повторной проверки. Но еще до нее на территорию хозяйства Львова нагрянули «специалисты» с полномочиями на руках и в один присест забили все живность, а потом сожгли трупы вместе с изъятым уже готовым к продаже мясом, упаковкой, инвентарем и даже частью хозпостроек. «Для санитарии». У фермера удар – он в больнице, а хозяйство, оставшееся абсолютно голым, по сути, разорено. И как усмешка – результаты повторной экспертизы, никакой африканской чумы не выявившей. Откуда подул ветер в сторону процветающего крестьянского хозяйства? Доказательств ноль, но каждый первый покажет пальцем в сторону агрессивного холдинга, у которого везде есть или рычаги или возможности на них надавить.
Кто-то скажет – что делать, такая нынче конкуренция, выживает сильнейший. И обе стороны активно работают на земле – что-то сеют, как-то осваивают. Но… Если человек родился на этой земле, живет и работает, не гонясь за чужим длинным рублем, этот человек достоин того, чтобы ему, как минимум, не мешали. «Большой брат», пришедший извне – он, как бы так помягче – сегодня пришел, завтра ушел, несмотря на все заверения «мы здесь надолго». И что останется после него – убитая химикатами почва, уволенные сельчане, разоренные фермеры. Выжженная земля, в общем. Да и всестороння поддержка малого и среднего бизнеса, о которой так громко и так часто кричат нынче по телевизору – это куда деть? Ах, да – хозяйство Лысенко, Кузнецова… это тоже ведь на бумаге малый и средний… А на деле большой беспредел всемогущей корпорации, проводящей на территории Брянщины политику откровенной оккупации, аннексии и различных уловок, присущих, если вспомнить бедолагу Львова, западным спецслужбам. Помните Ирак – там тоже нашли ядерное оружие, разбомбили, а потом оказалось, что и нет там никакого оружия. Примерное и на Брянщине, в менее, может, глобальных масштабах. Для вселенной. А для одного отдельно взятого фермера, для которого его земля и есть вселенная, это трагедия всей жизни. Ирак так и не вылез из руин. Какова будет судьба Алексея Дюбы? Его «страну» еще не разбомбили – но вражеские «беспилотники» уже кружат по периметру его границ… Алексей Дюбо пока еще не снаряжал тракторы в Москву, как другой знаменитый борец с могущественными корпорациями, у которых явно понижена социальная ответственность, Василий Мельниченко. Но письмо Путину уже отправил. Вот оно, в сокращенном виде:
«Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!
Меня зовут Алексей Дюбо. Я — индивидуальный предприниматель, фермер, представитель малого сельхозбизнеса, которого всеми силами вытесняет мегабизнес федерального значения. Делается это руками подставных лжефермеров, которых, на первый взгляд, не отличишь от таких, как я….
С 2014 года и по сей день в мою деятельность стала вмешиваться компания «Мираторг». А именно, их целью, а моей проблемой стало приобретение земли, на которой я работаю и надеюсь буду работать….
Случай этот в области не единственный…
Прошу от своего лица, как многодетного кормильца семьи, от лица таких как я тружеников мелкого и среднего сельхозпроизводства – поправить Российские законы, вывести из правового поля действия таких лжефермеров …
…хочу сказать, что в 2017 году, объявленном Годом экологии следовало бы особо пристальное внимание обратить на «экологически чистое» производство таких агрохолдингов, из-за химических потрав которых в радиусе на километры массово дохнут пчёлы. Количество пчелиных семей в Погарском районе, в зоне присутствия «Миратогра» сократилось вполовину, что подтвердят местные пасечники и хорошо знают в управлении сельского хозяйства района.
С уважением, фермер Дюбо А.В.»
Возможно, письмо президент прочтет. Возможно, поможет. Ведь кто еще поможет, если местные «головы» глухи и слепы ко всему, на чем нет знаменитого логотипа Мираторга? Вера у нас такая, раз на собственной земле не найти правды - вот приедет «царь-батюшка», наведет порядок… Где-то мы про это уже читали… Не в учебнике ли по истории дореволюционной России?