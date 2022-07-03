Александр Лукашенко объявил о готовности атаковать «центры принятия решений противников Минска»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил военным «взять под прицел центры принятия решений противников Минска», чтобы моментально ответить в случае нападения на республику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил военным «взять под прицел центры принятия решений противников Минска», чтобы моментально ответить в случае нападения на республику.
По его словам, в конце июня украинские солдаты якобы пытались атаковать белорусские военные объекты, но выпущенные в их сторону снаряды были сбиты с помощью ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
«Хочу предупредить «ястребов» и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями».
Лукашенко уточнил, что возможна атака на Гомель, Брест, на Мозырский НПЗ илиаэродром в Лунинце.
«Ответ будет мгновенный, просто в одну секунду. Чем ответить, у нас есть. Я давно к этому готовился. Помните я говорил про ракетные производства, „Полонезы“ — вы полностью находитесь под ударом этих ракет», — отметил он.
Белорусский президент добавил, что Минск не хочет участвовать в войне в Украине, но белорусов якобы пытаются втянуть в этот конфликт Украина и западные страны, чтобы «одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью».
Александр Лукашенко призвал Москву быть готовой ответить «в течение суток» на агрессию Запада.
Ранее 2 июля мэр Львова Андрей Садовый сообщил о решении администрации усилить городскую оборону «на случай эскалации со стороны Беларуси».
Он указал, что ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема, поэтому в каждом районе Львова будет создан штаб обороны, а для участников теробороны проведут дополнительную подготовку.
1 июля глава украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что сохраняется угроза вторжения в страну со стороны Белоруссии: на границе между двумя государствами развернуто семь военных батальонов белорусской армии. Несмотря на это, в Киеве считают маловероятным открытое нападение Минска.