Переброску российской военной техники в Беларуси попытались остановить 60 хакеров
Группа анонимных хакеров «Киберпартизаны» появилась в 2020 году, свою деятельность она называет борьбой с Александром Лукашенко
Кибератаки на линии снабжения российской армии в Беларуси с января этого года устраивает группа из 60 белорусских хакеров. Об этом рассказал Bloomberg один из хакеров группы «Киберпартизаны».
Хакер согласился дать видеоинтервью агентству, но при условии, что не будет показано его лицо, а голос будет искажен. Собеседник Bloomberg рассказал, что участники группы преимущественно граждане Беларуси, большинство программистов занимается разработкой инструментов и анализом данных, непосредственно в хакерских операциях участвуют около 10 человек.
Группа анонимных хакеров «Киберпартизаны» появилась в 2020 году, свою деятельность она называет борьбой с Александром Лукашенко. Перед войной в Украине хакеры стали атаковать компьютерные системы белорусских железных дорог, чтобы замедлить переброску российской военной техники.
Группа отрицает какую-либо связь с любыми правительствами, за чей счет могло бы осуществляться финансирование движения. «Если бы у нас был бюджет государственного агентства, мы бы каждый день совершали атаки и очень быстро поставили бы на колени террористический режим Лукашенко», — рассказал собеседник Bloomberg.
После начала войны в Украине «Киберпартизаны» начали сотрудничать с украинскими хакерами, сообщает Bloomberg. Последние сейчас нацелены на взлом компьютерных систем российских учреждений, потом украденные документы и электронная переписка появляются в открытом доступе. Пресс-секретарь «Украинского киберальянса» Андрей Баранович сказал Bloomberg, что украинские хакеры стремятся вызвать беспорядок и хаос, чтобы замедлить продвижение России или остановить его вовсе.
После того, как в Беларусь начали активно перебрасываться российские солдаты и военная техника, хакеры из группы «Киберпартизаны» взломали систему управления белорусскими железными дорогами. Сбои в работе привели к длинным очередям на кассах и задержкам поездов: по данным «Киберпартизан», они парализовали движение поездов в таких белорусских городах, как Минск, Орша и Осиповичи.
Бывший сотрудник Белорусской железной дороги признал, что кибератаки не остановили переброску российских сил, но смогли нарушить перемещение военной техники в марте. Сейчас 90% компьютерных систем восcтановлены, однако некоторые проблемы по-прежнему наблюдаются.
Участники группы сохраняют строгую анонимность из-за опасений за свою безопасность. Даже пресс-секретарь организации Юлиана Шеметовец, которая живет в Нью-Йорке и выступает на пресс-конференциях от имени «Киберпартизан», заявляет, что ей неизвестны личности участников группы.
Воюют с Россией в киберпространстве не только белорусские и украинские хакеры. Хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну 25 февраля, на следующий день после начала военных действий. В дальнейшем группировка взяла на себя ответственность за взлом гостелеканалов в марте и сервиса RuTube в мае.