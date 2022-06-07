В Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время
Вооруженные силы Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны Беларуси
Вооруженные силы Беларуси начались тренировки по переводу с мирного на военное время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны Беларуси.
Мероприятия по боевой готовности проводятся после очередного призыва на военную службу в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2021-2022 год, говорится в сообщении.
«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время», — заявили в ведомстве.
26 мая Александр Лукашенко распорядился открыть оперативное командование Вооруженных сил страны на южном направлении. Необходимость подобных изменений он объяснил желанием «США и их сателлитов» нарастить военное присутствие вблизи Беларуси, как союзника России.
Лукашенко в первые дни войны подтверждал, что с территории Беларуси запускались ракеты по позициям в Украине. Он называл это «вынужденным шагом». Страны Евросоюза в марте приняли санкции против Беларуси «за ее участие в агрессии России против Украины». Лукашенко обвиняли в том, что он разрешил разместить на территории страны российские войска и предоставил им в пользование объекты инфраструктуры. Сам Лукашенко утверждал, что белорусские военные не принимают участия в войне России против Украины.