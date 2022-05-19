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Беларусь
19 мая 2022, 08:49

В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе

В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе. Власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года

В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
Фото: staff-online.ru

В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе.

Издание «Наша Ніва» сообщает, что власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года.

Полностью распоряжение властей издание публиковать не стало, так как у людей, которые его передали журналистам, могут возникнуть проблемы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал европейскую демократию и заявил «слава богу, что у нас диктатура». «Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура... Так зато порядок есть!» - добавил глава государства.

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