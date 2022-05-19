В Белоруссии снимают с продажи роман Джорджа Оруэлла о тоталитарном обществе
В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе. Власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года
Фото: staff-online.ru
В Беларуси запретят продажу романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» о жизни в тоталитарном обществе.
Издание «Наша Ніва» сообщает, что власти потребовали снять с продажи все варианты книги Оруэлла «1984» до 19 мая текущего года.
Полностью распоряжение властей издание публиковать не стало, так как у людей, которые его передали журналистам, могут возникнуть проблемы.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал европейскую демократию и заявил «слава богу, что у нас диктатура». «Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура... Так зато порядок есть!» - добавил глава государства.