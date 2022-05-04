Парламент Беларуси одобрил законопроект, расширяющий основания для применения смертной казни
Верхняя палата белорусского парламента одобрила поправки в Уголовный кодекс страны, которые расширяют основания для применения смертной казни
Верхняя палата белорусского парламента одобрила поправки в Уголовный кодекс страны, которые расширяют основания для применения смертной казни. Об этом сообщает госагентство БелТА, текст которого приводит издание «Новая газета. Европа».
К расстрелу, согласно новым поправкам в ч. 1 ст. 59 УК и ч. 2 ст. 67 УК, могут приговорить осужденных за покушение на совершение акта терроризма, покушение на убийство представителя иностранного государства или международной организации «в целях провокации международных осложнений или войны» или за покушение на совершение убийства государственного или общественного деятеля «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка».
При этом смертная казнь не может быть назначена несовершеннолетним, женщинам и мужчинам старше 65 лет.
Уголовные дела по статье о теракте Беларуси уже возбуждены против некоторых оппозиционных деятелей, в частности, против кандидата на выборах президента в 2020 году Светланы Тихановской.
Беларусь — единственная страна Европы и СНГ, где разрешена и применяется смертная казнь. Сейчас, согласно УК Беларуси, смертная казнь может быть назначена, в частности, за развязывание или ведение агрессивной войны, международный терроризм, геноцид, применение оружия массового поражения, госизмену, сопряженную с убийством, убийство сотрудника органов внутренних дел.
Александр Лукашенко открыто поддерживает смертную казнь как «сдерживающий фактор». Из-за отсутствия моратория на смертную казнь Беларусь не входит в Совет Европы, и граждане страны не могут жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).