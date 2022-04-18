В Беларуси задержали 35 врачей по делу о взятках за установку импортных протезов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании 35 врачей, которых подозревают в получении взяток из-за границы за установку импортных протезов пациентам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании 35 врачей, которых подозревают в получении взяток из-за границы за установку импортных протезов пациентам.
В списке подозреваемых ортопеды и травматологи. «35 человек не просто подсказывали… людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить ортопедические, а приличные получали за это от иностранцев взятки», - сообщил белорусский лидер.
По словам лЛкашенко, при обыске у некоторых врачей силовики обнаружили по 300 и 650 тысяч евро наличными.
Одним из задержанных по «белорусскому делу врачей» оказался медик, который консультировал и самого президента Белоруссии.
В свою очередь глава Минздрава предложил взять задержанных врачей на поруки и после возмещения «огромного ущерба» направить их работать по специальности, сообщает издание «Зеркало».