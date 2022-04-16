Власти Беларуси запретили въезд на территорию страны автомобилям из Евросоюза
Власти Белоруссии запретили въезд на территорию республики автомобилям и тягачам с государственными номерами стран Евросоюза. В Минтрансе Беларуси заявили, что данный запрет начнет действовать с 00.00 16 апреля.
Власти Белоруссии запретили въезд на территорию республики автомобилям и тягачам с государственными номерами стран Евросоюза.
В Минтрансе Беларуси заявили, что данный запрет начнет действовать с 00.00 16 апреля.
В ведомстве также уточнили, что через некоторые пункты пропуска автомобилям Евросоюза будет разрешено доезжать до находящихся неподалеку от границы транспортно-логистических центров, чтобы выгружать там свои товары.
Транспортные средства, которые перевозят почтовые отправления или живых животных, под ограничения не попадают.
По поводу частных транспортных средств с номерами стран ЕС разъяснений в сообщении белорусского Минтранса нет.
Напомним, что 9 апреля Евросоюз в рамках санкций запретил въезд на свою территорию белорусским и российским грузоперевозчикам. Въезжать на территорию ЕС разрешается только фурам, перевозящим почту или гуманитарные грузы.