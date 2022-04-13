Власти Белоруссии запретили вывозить из страны крупы, консервы и сахар
Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом на указанные продукты в приграничных районах
Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом на указанные продукты в приграничных районах.
В соответствии с решением правительства в страны за пределами ЕАЭС из Беларуси теперь можно вывозить не более одного килограмма муки (гречневой, пшеничной), некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена), сахара, соли и макаронных изделий; не более одного литра растительного масла; до трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (за исключением детского питания), сообщает «Белта».
На товары из указанных категорий, которые были куплены в магазинах беспошлинной торговли на пограничных пунктах, ограничения не распространяются.
Белорусские чиновники отметили, что в настоящее время в приграничных районах республики наблюдается повышенный спрос на продукты питания длительного хранения. Власти сообщили, что товары закупаются крупными партиями для последующей перепродажи за пределами Беларуси. В итоге местным жителям крупы, сахара и консервов не хватает.