Белоруссия сообщила об обстреле своего погранпункта польскими военными из рогатки
Пограничная служба Белоруссии сообщила о провокации со стороны польских военных, которые обстреляли автомобильный погранпункт Песчатка металлическими шариками из рогатки
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Пограничная служба Белоруссии сообщила о провокации со стороны польских военных, которые обстреляли автомобильный погранпункт Пясчатка металлическими шариками из рогатки.
В Telegram-канале белорусского погранкомитета Белоруссии сообщается, что в ходе проверки территории пограничный наряд обнаружил повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики. Обстрел из рогатки был совершен в ночь на 11 апреля.
Кроме того, польские силовики «пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами». Это было зафиксировано на камеры видеонаблюдения.