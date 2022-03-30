Власти Белоруссии запретили вывозить из страны макароны, рис и муку
В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси, в стране вводится запрет на вывоз риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий
Фото: news.rambler.ru
Власти Белоруссии ввели запрет на вывоз из страны риса, муки грубого помола из ржи и ячменя, а также макаронных изделий.
В соответствии с постановлением Совета министров Беларуси, в стране вводится запрет на вывоз риса, крупы и муки грубого помола из ржи или ячменя, зерна злаков обработанного, макаронных изделий.
В правительстве ограничения на вывоз ряда продуктов питания длительного хранения объяснили принятием мер по недопущению создания дефицита и обеспечения продовольственной безопасности страны.
При этом запрет не распространяется на товары, которые вывозятся из Беларуси в виде гуманитарной помощи иностранным государствам.