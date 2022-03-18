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18 марта 2022, 00:40

Польского военнослужащего, сбежавшего в Беларусь во время миграционного кризиса, нашли мертвым

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в разгар миграционного кризиса в Европе дезертировал и попросил убежище в Белоруссии, найден мертвым в Минске. Тело нашли в квартире, в которой он проживал

Польского военнослужащего, сбежавшего в Беларусь во время миграционного кризиса, нашли мертвым
Фото: matsam.livejournal.com

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который в разгар миграционного кризиса в Европе дезертировал и попросил убежище в Белоруссии, найден мертвым в Минске. Тело нашли в квартире, в которой он проживал.

В Следственном комитете Беларуси сообщили агентству «Белта», что поляк покончил с собой. Однако следователи рассматривают и версию о насильственной смерти.

Эмиля Чечко нашел мертвым глава центра «Системная правозащита» Дмитрий Беляков, чья организация помогала бывшему польскому военному. Правозащитник отметил, что совсем недавно активисты встречались с Чечко и «все было абсолютно нормально».

Эмиль Чечко после бегства в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что польские силовики якобы убили двух волонтеров, которые помогали мигрантам. Доказательств данного факта предоставлено не было.

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