Великобритания ввела санкции против заместителей министра обороны Белоруссии
Великобритания внесла в санкционный список четырех заместителей министра обороны Белоруссии и два белорусских оборонных предприятия. В черный список попали генерал-майоры Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко, Андрей Жук и начальник генштаба Виктор Гулевич
Великобритания внесла в санкционный список четырех заместителей министра обороны Белоруссии и два белорусских оборонных предприятия. В черный список попали генерал-майоры Андрей Бурдыко, Сергей Симоненко, Андрей Жук и начальник генштаба Виктор Гулевич.
В рамках санкций активы белорусских силовиков в Великобритании заморозят, а им самим запретят въезд в королевство.
Лондон считает указанных белорусских силовиков «активными военными лидерами Белоруссии», которые отвечают за руководство действиями белорусских вооруженных сил, поддержавших спецоперацию российских войск в Украине.
Кроме того, Великобритания заморозит активы двух белорусских оборонных предприятий – «558 Авиационный ремонтный завод» и «Интеграла». 558 завод занимается техническим обслуживанием авиации, в том числе россиянкой, а «Интеграл» - поставляет комплектующие для белорусских и российских вооруженных сил.