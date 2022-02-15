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15 февраля 2022, 18:04

В Беларуси засекретили имена членов избиркомов, участвующих в референдуме по поправкам к Конституции

Центризбирком (ЦИК) Белорусии «в целях безопасности» засекретил имена членов участковых комиссий, которые будут участвовать в проведении референдума по внесению поправок к Конституции республики

В Беларуси засекретили имена членов избиркомов, участвующих в референдуме по поправкам к Конституции
Фото: politobzor.net

Центризбирком (ЦИК) Белорусии «в целях безопасности» засекретил имена членов участковых комиссий, которые будут участвовать в проведении референдума по внесению поправок к Конституции республики.

Издание Zerkalo.io со ссылкой на «горячую линию» ЦИК сообщает, что отказ от публикации имен членов комиссий связан с обеспечением мер безопасности. В ведомстве отметили, что сотрудникам в прошлом году поступало много угроз.

«Каждый, кто хотел, находясь в Беларуси или за рубежом, считал необходимым что-то написать, какую-то угрозу», — заявил председатель белорусского ЦИКа.

Отметим, что согласно избирательному кодексу Беларуси, решение о формировании участковых комиссий должно содержать фамилию, имя, отчество, номер телефона каждого члена комиссии.

Референдум по вопросу внесения поправок к Конституцию Беларуси должен состояться 27 февраля. Поправки, среди прочих, освобождают президента республики от ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением полномочий.

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