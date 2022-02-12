Олимпийский комитет Беларуси опубликовал видео с оправданиями спортсменов за плохие результаты
Пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси опубликовала видео с участием лыжника Егора Шпунтова, который извинился за неудачное выступление на Олимпийских играх в Пекине
Фото: Znak.com
Пресс-служба Национального олимпийского комитета Беларуси опубликовала видео с участием лыжника Егора Шпунтова, который извинился за неудачное выступление на Олимпийских играх в Пекине.
Аналогичные извинения записали фристайлисты Станислав Гладченко и Максим Густик.
Егор Шпунтов в квалификационной спринтерской гонке финишировал только на 53 месте. В своем обращении спортсмен, запинаясь, оправдывается за плохой результат.
Другие белорусские спортсмены публичные оправдания своих коллег не оценили. Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина заявила, что ей «было стыдно» смотреть видео, где олимпиец моей сборной «говорит так, как будто его задержали, написали ему речь, а за видеокамерой стоит омоновец».
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