В Беларуси сотрудника сотового оператора задержали за слив личных данных силовиков
В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела оператора сотовой связи Life. Мужчину подозревают в «сливе» персональных данных силовиков
В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали начальника отдела оператора сотовой связи Life. Мужчину подозревают в «сливе» персональных данных силовиков.
В ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси сообщили, что в 2020 году задержанный просматривал Telegram-каналы, которые в разгар протестов размещали персональные данные госслужащих и силовиков, обнаружил некоторые «пробелы» по имеющимся данным и решил их заполнить.
Подозреваемый передавал авторам этих телеграм-каналов данные сотрудников правоохранительных органов, которые пользовались услугами сотового оператора Life. Затем эти сведения публиковались в публичном доступе.
В милиции считают, что личные данные силовиков публиковались с целью натравить на них «психов-одиночек».