Власти США ввели новые санкции против Беларуси из-за преследования диссидентов
Государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что США осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую
Власти США ввели визовые санкции против нескольких граждан Белоруссии из-за их деятельности за границей, направленной против диссидентов.
Государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что США осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летней Олимпиады в Токио.
Кто именно из белоруссов попал под персональные санкции, не уточняется. Г-н Блинкен заявил, что обычно визовые записи «носят конфиденциальный характер», сообщает ТАСС.
Ранее участники проекта BYPOL (это бывшие белорусские силовики) сообщили, что спецслужбы отправляют своих агентов в Польшу и страны Прибалтики, которые под видом «пострадавших от режима» собирают данные о сторонниках оппозиции, сбежавших от преследований из Беларуси.