Роман Протасевич намерен подать в суд на Ryanair из-за посадки самолета в Минске
Бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о подготовке иска к ирландскому лоукостеру Ryanair из-за принудительной посадки самолета в Минске
Бывший главред оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил о подготовке иска к ирландскому лоукостеру Ryanair из-за принудительной посадки самолета в Минске. После посадки журналист был задержан белорусскими силовиками.
В эфире своего канала в YouTube Роман Протасевич призвал других пассажиров рейса Афины - Вильнюс также подавать иски к авиакомпании.
Напомним, что пилоты Ryanair совершили вынужденную посадку в Минске по требованию белорусских авиационных властей. Диспетчеры сообщили, что к ним поступила информация о возможном взрыве на борту лайнера.
Сразу после посадки в аэропорту Минска Роман Протасевич и его девушка София Сапега, которые летели в Вильнюс, были задержаны, а затем арестованы.
По версии Евросоюза, власти Белоруссии намерено посадили пассажирский лайнер в Минске ради ареста оппозиционера Протасевича. Режим Александра Лукашенко обвинили в угоне самолета и ввели санкции против тех, кто причастен к инциденту.