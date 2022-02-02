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02 февраля 2022, 14:50

Власти Белоруссии возбудили дело против польского судьи, отказавшего в выдаче основателя Nexta

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского

Власти Белоруссии возбудили дело против польского судьи, отказавшего в выдаче основателя Nexta
Фото: lt.sputniknews.ru

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту разжигания национальной вражды в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского. Последний ранее отказался выдавать белорусским властям основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Степана Путило.

В заявлении генпрокуратуры говорится, что Дариуш Любовский в ходе судебного заседания якобы публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, а также «оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Беларуси», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).

В конце января польский судья постановил отказать Минску в выдаче Степана Путило. Свое решение Любовский аргументировал тем, что в Беларуси нет судебной системы, поэтому нельзя выдать человека только потому, что этого хочет «психопатический диктатор».

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