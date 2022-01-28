В Минске по обвинению в участии в протестах задержали гражданку России
Как рассказали в правозащитном центре «Весна», Вере Цвикевич предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них
Фото: dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net
В Минске по обвинению в участии в антиправительственных протестах задержали гражданку России с видом на жительство в Беларуси Веру Цвикевич.
Как рассказали в правозащитном центре «Весна», Вере Цвикевич предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них.
В августе 2020 года, в разгар протестов, фотография россиянки была опубликована на первой полосе белорусской «Комсомольской правды». На снимке девушка в красном платье позирует на фоне силовиков.
В посольстве России информацию об аресте Веры Цвикевич пока не прокомментировали.
Ранее правозащитники сообщили, что в белорусских тюрьмах страны отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО.