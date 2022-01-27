Белорусские спецслужбы направили в Польшу своих агентов для сбора данных о политэмигрантах
Участники проекта бывших силовиков BYPOL сообщили, сто спецслужбы засылают своих агентов в белорусскую диаспору в Варшаве под видом «пострадавших от режима Александра Лукашенко» для сбора данных
Белорусские спецслужбы собирают информацию о сторонниках оппозиции, которые после массовых протестов в стране перебрались в Польшу.
Участники проекта бывших силовиков BYPOL сообщили, сто спецслужбы засылают своих агентов в белорусскую диаспору в Варшаве под видом «пострадавших от режима Александра Лукашенко» для сбора данных.
Агенты узнают адреса политэмигрантов, их телефоны и автомобильные номера, узнают, как именно они сбежали из Беларуси, а также пытаются разузнать данные об их родственниках, оставшихся в республике.
По данным BYPOL, одним из агентов белорусских спецслужб является неоднократно судимый за кражи и грабежи Вячеслав Быстров, который заключил коммерческий контракт с сотрудниками оперативного отдела СИЗО-1 в Минске, так называемой Володарки. Также он сотрудничает с 3-м управлением ГУБОПиК по противодействию экстремизму.
После массового ареста участников антиправительственных протестов Быстрова подсаживали в камеры к политическим активистам, чтобы он оказывал на них моральное и физическое давление. Мужчина применял пытки и заставлял других арестантов признаваться в преступлениях.
По данным польских властей, убежище в стране получили около 150 тысяч граждан Белоруссии, бежавших от преследования за свои политические взгляды.