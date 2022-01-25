Хакеры атаковали серверы БелЖД, чтобы помешать переброске российских войск
В заявлении хакеров говорится, что им удалось зашифровать основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД. Таким образом они решили помещать российским властям перебросить по железной дороге свои войска в Беларусь
Хакеры из группы «Киберпартизаны» атаковали компьютерную сеть компании «Белорусская железная дорога».
В заявлении хакеров говорится, что им удалось зашифровать основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД. Таким образом они решили помещать российским властям перебросить по железной дороге свои войска в Беларусь, а затем к границам с Украиной под предлогом проведения военных учений.
«Киберпартизаны» при этом отметили, что не стали вмешиваться в работу автоматизированных систем и систем безопасности БелЖД, чтобы не произошло аварий.
Хакер в обмен на передачу ключей дешифрования потребовали освободить 50 политзаключенных, наиболее нуждающихся в медицинской помощи, а также остановить переброску российских войск на территории Белоруссии.