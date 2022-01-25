Романа Протасевича отпустили из-под домашнего ареста и трудоустроили в провластный проект
Бывшего сооснователя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича отпустили из-под домашнего ареста, где он пробыл 7 месяцев по обвинению в организации массовых беспорядков
Бывшего сооснователя оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича отпустили из-под домашнего ареста, где он пробыл 7 месяцев по обвинению в организации массовых беспорядков.
Сам журналист рассказал, что приступил к работе в центре «Системная правозащита» провластного активиста Дмитрия Белякова.
При этом Протасевич подчеркнул, что расследование уголовного дела против него до сих пор продолжается.
Во время прямого эфира в YouTube журналист также сообщил, что не планирует эмигрировать из страны, и выразил желание принести пользу государству.
Роман Протасевич был задержан после экстренной посадки самолета компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска якобы из-за угрозы взрыва. Журналиста отправили под арест по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни из-за его роли в протестах против президента Беларуси Александра Лукашенко в 2020 году, когда в Белоруссии проходили протесты на фоне.
Кроме того, белорусские власти арестовали девушку Протасевича Софью Сапегу, которая является гражданкой России.