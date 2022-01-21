США обвинили Белоруссию в воздушном пиратстве из-за инцидента с самолетом Ryanair
Власти США выдвинули обвинения против директора «Белаэронавигации», его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников спецслужб в «воздушном пиратстве» в связи с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair в мае 2021 года
Власти США выдвинули обвинения против директора «Белаэронавигации», его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников спецслужб в «воздушном пиратстве» в связи с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair в мае 2021 года.
Их подозревают в причастности к «заговору» и «фабрикации» угрозы взрыва лайнера с целью ареста основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Напомним, что самолет ирландского лоукостера Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за угрозы взрыва. После посадки самолета белорусские силовики задержали оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которая является гражданкой России. После этого лайнеру дали разрешение на вылет.
Первоначально белорусские власти обвинили в угрозе взрыва ХАМАС, однако представители палестинского движения обвинения в своей адрес опровергли и осудили режим Александра Лукашенко за преследование политических активистов.
Власти США и Евросоюза считают, что Минск «сфабриковал угрозу» для того, чтобы заставить самолет совершить посадку на своей территории. Изначально целью властей был арест политического журналиста и активиста, «критиковавшего правительство Белоруссии», сообщает РБК.